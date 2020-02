Wie komt wanneer in actie in Salt Lake City?

SpoorboekjeNa 2001 en 2007 is de Utah Olympic Oval van Salt Lake City vanaf donderdag voor de derde keer gastheer van de twintigste editie van de WK afstanden. Vier dagen lang jaagt de wereldtop op 1288 meter hoogte op the fastest ice on earth op nieuwe mondiale records. Wie zien we wanneer in actie? En wie zijn de grootste kanshebbers op het goud? Dit is - ook met het oog op het tijdsverschil met de Verenigde Staten - een handig spoorboekje.

De loting

In Salt Lake City is het acht uur vroeger dan in Nederland. De loting is de avond vóór de wedstrijddag om 18.00 uur Amerikaanse tijd, dat is 02.00 uur in Nederland.

Donderdag 13 februari

Start wedstrijden 20.30 uur (Nederlandse tijd) - loting dag 1

• 3000 meter vrouwen

We beginnen de strijd op de Olympic Oval van Salt Lake City met de 3000 meter voor vrouwen. Grote troef is Esmee Visser, maar de 24-jarige stayer uit Leiden kende een ronduit zwakke generale. In Calgary werd ze afgelopen weekend slechts zesde (3.58,51). Heeft ze haar grote concurrente Martina Sablíkova zand in de ogen gestrooid of heeft Visser domweg de topvorm niet? Namens Oranje komen ook Irene Schouten en Carlijn Achtereekte aan de start!

Deze site doet vanaf donderdag vier dagen lang via een liveblog verslag van de WK afstanden. Onze verslaggevers Pim Bijl en Lisette van der Geest zijn ter plekke voor verslagen en reacties. De NPO zendt het WK vier dagen live uit en via het YouTube-kanaal van de ISU is het toernooi ook live te volgen. • 5000 meter mannen (start ongeveer 21.40 uur)

Na de prijsuitreiking voor de drie kilometer staat het onderdeel van ‘Koning Sven’ op het programma. De vijf kilometer zat Kramer een kleine vijftien als een maatpak, maar door rugklachten en steeds sterker wordende concurrentie zijn de jaren gaan tellen. Kramer, die in 2007 al de 5000 meter won bij de laatste WK afstanden in Salt Lake City staat sinds het goud in Pyeongchang al twee winter in de schaduw van Patrick Roest, die torenhoog favoriet is donderdag. Behalve Roest en Kramer staat namens Nederland Jorrit Bergsma op de startlijst. En wat kan Canadese Nederlander Ted-Jan Bloemen? Andere concurrenten zijn de Russen Danila Semerikov en Denis Yuskov en Sverre Lunde Pedersen, maar de Noor kent tot dusver geen bijzondere winter.

• Team Sprint vrouwen en mannen

De eerste dag in Utah wordt afgesloten met de teamsprint bij de vrouwen (start rond 23.20 uur) en de mannen (start rond 23.45 uur). Oranje heeft twee wereldtitels te verdedigen. Bij de vrouwen kan bondscoach Jan Coopmans kiezen uit Femke Kok, Jutta Leerdam, Letitia de Jong en Ireen Wüst. Het kwartet heeft concurrentie van de Russinnen. Mocht Japan een beroep doen op Nao Kodaira en Miho Takagi, dan mengen ook de Aziatische vrouwen zich in de strijd om de medailles.

Volledig scherm De Olympic Oval van Salt Lake City. © internet

Bij de mannen moet Coopmans van het kwartet Dai Dai Ntab, Kjeld Nuis, Kai Verbij en Thomas Krol één schaatser laten ‘vallen'. Nederland is met Rusland topfavoriet voor het goud. Om het brons gaat de strijd vermoedelijk tussen Japan en Canada.

Vrijdag 14 februari

Start wedstrijden 22.00 uur (Nederlandse tijd)

• 10.000 meter mannen

Blijft de tien kilometer van Oranje? In de twintigjarige geschiedenis van de WK afstanden wonnen áltijd een Nederlander. Kunnen Patrick Roest of Jorrit Bergsma, de Nederlandse deelnemers het goud binnenboord houden na de titels van Sven Kramer (5 keer goud), Bob de Jong (vijf keer goud), Gianni Romme (vier keer goud), Jorrit Bergsma (drie keer goud) en Carl Verheijen (twee keer goud)? Bergsma, die Roest eind december bij de NK afstanden voor bleef, kan dus zijn vierde wereldtitel winnen. De concurrentie komt, uiteraard van Roest en Ted-Jan Bloemen. Of verrassen de Russen Danila Semerikov en Alexander Rumyantsev?

• Ploegenachtervolging vrouwen (start rond 00.00 uur)

Bondscoach Jan Coopmans gaat met Antoinette de Jong, Ireen Wüst, Melissa Wijfje en Carlijn Achtereekte op jacht naar goud, maar of topfavoriet én titelverdediger Japan van het bovenste treetje wordt gestoten is maar zeer de vraag.

Volledig scherm Oranje werd vorige maand in Heerenveen Europees kampioen Team Pursuit bij de vrouwen. Vlnr: Ireen Wüst, Melissa Wijfje en Antoinette de Jong. © BSR Agency

• 500 meter mannen (start rond 00.30 uur)

24 sprinters gaan voor goud, maar er is in de nacht van vrijdag op zaterdag één land de torenhoge favoriet. Want wie moet de Russen van het goud afhouden? Met Roeslan Moerasjov, Pavel Koelizjnikov en Viktor Moesjtakov lijkt wel bekend welk volkslied later gaat klinken. Dai Dai Ntab, Kai Verbij en Jan Smeekens verrassen? En wat doen de Japanners? Net als Sverre Lunde Pedersen op de vijf kilometer wordt van de Noorse olympisch kampioen Håvard Holmefjord Lorentzen niet al te veel verwacht.

• 500 meter vrouwen (start rond 01.10 uur)

Wie wordt de Vanessa Herzog van 2019? De Oostenrijkse verraste vorig jaar vriend, vijand én vooral topfavoriete Nao Kodaira. De Japanse aast nu op revanche, maar het zal Kodaira op het wonderijs van Salt Lake niet komen aanwaaien. De oppositie is fors. Niet alleen van de titelverdedigster, maar ook de Russinnen Olga Fatkulina, Angelina Golikova en Daria Kachanova azen op een podioumplek. En wat te denken van het Nederlandse trio: Femke Kok is met 37,66 de kersverse wereldrecordhoudster bij de junioren en wat kunnen Letitia de Jong en Jutta Leerdam?

Zaterdag 15 februari

Start wedstrijden 20.30 uur (Nederlandse tijd)

• 5000 meter vrouwen

Wie houdt mevrouw ‘Vijf Kilometer’ van haar elfde wereldtitel op rij? Martina Sablíkova, die voor het eerst toesloeg in 2007 toen ze Claudia Pechstein onttroonde op de 5000 meter, is ook vandaag torenhoog favoriet. Concurrentie kan komen van olympisch kampioen Esmee Visser, Natalia Voronina en de Canadezen Isabelle Weidemann en Ivanie Blondin.



• 1000 meter mannen (start rond 21.40 uur)

we dromen van Nederlands goud. En met Kjeld Nuis, Thomas Krol en Kai Verbij hebben we best wat ijzers in het vuur, maar kunnen de (voormalige) wereldkampioenen Pavel Koelizjnikov van het goud afhouden? De Rus is in bloedvorm, getuige zijn magische tijd bij de EK afstanden in Thialf (1.07,09) en het baanrecord afgelopen weekend bij de World Cup in Calgary: 1.06,49.

Volledig scherm Het podium in Calgary, afgelopen weekend: Pavel Koelizjnikov wordt geflankeerd door Thomas Krol (links) en Kjeld Nuis. © AP

• 1000 meter vrouwen (start rond 22.25 uur)

Voor Ireen Wust geldt de 1000 meter vooral als een opwarmertje van morgen (1500), maar wat kunnen Jutta Leerdam en Letitia de Jong in het geweld om de medailles. Niet dat alle andere afstanden al in een plooi liggen, maar de 1000 meter bij de vrouwen is misschien wel de meest onvoorspelbare afstand van het WK. Ga maar na: met titelverdedigster Brittany Bowe, Miho Takagi, Olga Fatkulina, Brittany Bowe, Jekaterina Shikhova, Daria Kachanova, Juttal Leerdam en - uiteraard - Nao Kodaira wordt het dringen voor een podiumplek.

• Team Pursuit mannen (start rond 23.15 uur)

Oranje grossiert in goud op het onderdeel dat pas sinds 2009 op het programma staat. Tien van de elf keer werd Nederland wereldkampioen en Marcel Bosker, Sven Kramer en Patrick Roest azen op scalp nummer elf. Het trio is ook dit jaar topfavoriet. Of gooien Japan, Noorwegen, Rusland of Canada roet in het eten?

Zondag 16 februari

Volledig scherm Melissa Wijfje. © BSR Agency Start wedstrijden 20.30 uur

• 1500 meter vrouwen

De zondag is de dag van de schaatsmijl, stiekem de mooiste afstand van allemaal. We beginnen met de vrouwen. Voor Nederland staan Joy Beune, Melissa Wijfje en Ireen Wüst aan de start. De laatste heeft 13 gouden, 14 zilveren en 1 bronzen medaille gewonnen bij de WK afstanden, maar een wereldrecord reed de Brabantse nog nooit. Haar droom vandaag: goud mét een wereldrecord op de 1500 meter. Dan moet Wüst sowieso de 1.49,84 van Miho Takagi uit de boeken rijden. Die tijd reed de Japanse vorig jaar maart in - uiteraard - Salt Lake City. Takagi is ook vandaag favoriet. Andere kapers op de kust zijn onder anderen Brittany Bowe, Ivanie Blondin, Jekaterina Shikhova, Melissa Wijfje en natuurlijk Wüst.

• 1500 meter mannen (start rond 21.40 uur)

Na de vrouwen komen de mannen het ijs op voor hun 1500 meter. Met titelverdediger Thomas Krol en Kjeld Nuis (wereldkampioen van 2017) kan Oranje op twee paarden wedden voor het goud. Het duo concurreert met vooral Denis Joeskov om het hoogste treetje. Voor het podium komen onder anderen de Chinees Zhongyan Ning, Patrick Roest, Sverre Lunde Pedersen en Joey Mantia in aanmerking.

• Mass-start vrouwen (start rond 22.25 uur)

Het WK wordt zondagavond laat afgesloten met de mass-start. Bij de vrouwen doet Oranje het met Melissa Wijfje en - vooral - Irene Schouten, die twee van de vijf mass-startwereldtitels voor zich opeiste. Ook vanavond is Schouten in het veld van 24 deelneemsters de topfavoriet met in haar kielzog Ivanie Blondin, Bo-Reum Kim en Nana Takagi.

• Mass-start mannen (start rond 22.50 uur

Bij de mannen moeten Jorrit Bergsma en Arjan Stroetinga voor eremetaal zorgen, maar in de strijd om de medailles is het ook hier dringen. Andere gegadigden zijn Joey Mantia, Europees kampioen Bart Swings, Jordan Belchos en Andrea Giovannini.