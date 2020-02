WK afstanden: Dit zijn de schaatsrecords die verbroken kunnen worden

Schaatsma­ra­thons in Hoorn prooi voor Niero en Groenewoud

8 februari Daniel Niero heeft in Hoorn de schaatsmarathon om de Sjoerd Huisman Bokaal op zijn naam geschreven. De Italiaan klopte na 125 ronden de gebroeders Bart en Evert Hoolwerf in de eindsprint. De wedstrijd telde mee voor de KPN Marathon Cup. Voor Niero was het zijn eerste overwinning in dit circuit. Bart Hoolwerf bleef de leider in het algemeen klassement na twaalf marathons.