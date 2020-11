WK afstanden verplaatst van Peking naar Thialf, WK shorttrack in Dordrecht

De WK afstanden op de langebaan, die in februari 2021 zouden plaatsvinden in Peking, zijn verplaatst naar Thialf in Heerenveen. Het evenement wordt komend jaar gehouden van 11 tot en met 14 februari. De internationale schaatselite is dan al enkele weken in Friesland vanwege de EK allround en sprint en twee wereldbekers die in januari worden afgewerkt.

Het bestuur van de internationale schaatsunie ISU ging dinsdag akkoord met de verhuizing van de WK naar Nederland. Recent werd vanwege de coronacrisis de wereldtitelstrijd in Peking geschrapt, die gold als testevenement voor de Winterspelen van 2022. De ISU moest op zoek naar een alternatieve locatie en kwam in overleg met de KNSB en House of Sports in Heerenveen terecht.

De ISU en de schaatsbond KNSB maakten tevens bekend dat de WK shorttrack in 2021 verhuizen van Rotterdam naar Dordrecht. Het evenement is ook een week vervroegd en vindt nu plaats van 5 tot en 7 maart. Beide WK’s in Nederland worden ,,in principe” zonder publiek afgewerkt. ,,Dat zou gezien de huidige situatie logisch zijn. Voor het shorttrack in Dordrecht hebben we nog een beetje hoop, omdat het toernooi wat later in de winter wordt afgewerkt. Misschien zijn tegen die tijd de coronamaatregelen versoepeld”, liet een woordvoerder van de KNSB weten.

Strenge protocollen

De ISU, KNSB en House of Sports kondigden strenge protocollen aan voor de komende toernooien in januari en februari in Heerenveen. Met de NK afstanden en de NK allround eerder deze maand in Thialf is daar al de nodige ervaring mee opgedaan. ,,De schaatsers gaan in een bubbel, die de kans op besmettingen tot een minimum moet beperken”, gaf de KNSB te kennen.

De WK afstanden betekenen meteen het slot van het internationale langebaanseizoen, dat vanwege de coronapandemie vele kalenderwijzigingen heeft ondergaan. De ISU heeft een streep gezet door de wereldbeker in het Chinese Changchun (17-18 februari) en de wereldbekerfinale in Heerenveen, die op de kalender stond voor 6 en 7 maart 2021.

,,We zijn blij dat er, ondanks de beperkingen, toch nog zo veel mogelijk is gebleken”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. ,,We hebben coronaproof mooie NK’s achter de rug. Met deze reeks internationale wedstrijden krijgen we ook nog de competitie die onze toppers hard nodig hebben in aanloop naar de Spelen van Peking.”