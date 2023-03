WK shorttrack in Seoul | Dit is wanneer Suzanne Schulting en de andere Nederlanders in actie komen

Het Nederlandse team veroverde in 2022 zes medailles op het WK shorttrack. Xandra Velzeboer won goud op de 500 meter, brons op de 1000 meter en brons in het allroundklassement. Op de 500 meter eindigde Yara van Kerkhof als derde. De vrouwen pakten op de relay een bronzen medaille, de mannen zilver.

Suzanne Schulting was de grote afwezige vanwege een coronabesmetting vorig jaar. De 25-jarige Schulting hoopt op een herhaling van 2021. In dat jaar won ze alle individuele afstanden én de relay met de vrouwenploeg op het wereldkampioenschap.

Xandra Velzeboer is, net als Schulting, een grote kanshebster voor het winnen van de 500 meter. De pas 21-jarige Culemborgse veroverde met overmacht de wereldbeker dit jaar op de kortste afstand in het shorttrack. Op de 1000 en 1500 meter is Schulting de te kloppen vrouw, Velzeboer en Selma Poutsma zijn outsiders voor een medaille.