Worldstream eerste grote sponsor van schaatsteam Leerdam en Verweij: ‘Opgelucht’

Door Natasja Weber



Worldstream verbindt zich voor een periode van twee jaar aan de schaatsploeg, dus tot en met de Olympische Spelen van 2022 in Peking. NXTGEN heeft met het binnenhalen van de IT-onderneming uit Naaldwijk een eerste slag geslagen. ,,Het is de bedoeling dat we binnenkort nog twee grote sponsoren aan ons weten te binden”, zei Verweij maandag. ,,We willen met drie hoofdsponsors gaan samenwerken”, aldus de 30-jarige schaatser.

Leerdam (21) stelde opgelucht te zijn dat haar nieuwe team de eerste grote sponsor binnen heeft. ,,Ik ben zeker opgelucht”, zei de wereldkampioene van Salt Lake City. ,,Het is in deze coronatijd natuurlijk geen perfecte timing om sponsoren te zoeken. Veel mensen waren sceptisch en vroegen zich af of het wel zou lukken. Met Worldstream klikte het meteen goed, het is echt heel vertrouwd. Ik vind het leuk dat ik als Westlandse in zee ga met een bedrijf uit mijn gemeente”, aldus de regerend wereld-, Europees en nationaal kampioene op de 1000 meter.

Ideale optie

Mede-eigenaar Dirk Vromans van Worldstream kijkt uit naar de samenwerking. ,,We zoeken meer exposure in Nederland en dan is het sponsoren van een schaatsploeg wat ons betreft de ideale optie. Schaatsen is ontzettend populair en Jutta en Koen zijn een goed stel. We zijn ook zeker van plan iets te doen met de populariteit van Jutta en Koen op social media. Samen hebben ze een ongekende fanschare; meer dan 600.000 volgers online”, aldus Vromans wiens bedrijf 15.000 servers in de eigen datacentra telt voor klanten wereldwijd.

Quote Ik keek altijd heel erg tegen Kosta op. Hij was altijd mijn droomcoach en ik wilde niets liever dan met hem samenwer­ken Jutta Leerdam

Verweij en Leerdam besloten dit voorjaar een nieuwe schaatsploeg te starten nadat ze afscheid namen van Team Reggeborgh. Met Kosta Poltavets als hoofdcoach en Jan Bos als assistent is Leerdam ervan overtuigd dat ze een nog betere schaatsster kan worden. ,,Ik keek altijd heel erg tegen Kosta op. Hij was altijd mijn droomcoach en ik wilde niets liever dan met hem samenwerken. Via Koen kende ik zijn aanpak en heb door deze visie al super veel stappen gemaakt afgelopen seizoen. Ik wist hoe goed Kosta is op technisch gebied en ook wat betreft trainingsopbouw en periodisering. Natuurlijk heb ik mezelf weleens afgevraagd; moet ik dit wel doen deze moeilijke route? Organisatorisch en financieel waren er in het begin natuurlijk onzekerheden als je een nieuwe ploeg begint, maar gelukkig staat het fundament nu goed. En ik durf wel te zeggen dat dit sporttechnisch voor mij de meest zekere route is. Ik ben ervan overtuigd dat ik dankzij Kosta en de hele staf veel beter word. Ik zit nog lang niet op de toppen van mijn kunnen.”

Binnenkort maakt NXTGEN bekend welke vier schaatsers komend jaar ook voor deze nieuwe ploeg zullen uitkomen.

Volledig scherm Jutta Leerdam en Koen Verweij hebben een nieuwe sponsor: WorldStream (datacenters). Op de achtergrond mede-oprichter Dirk Vromans. © GUUS SCHOONEWILLE