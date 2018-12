Wüst pakt achtste nationale titel op 1500 meter

De vijfvoudig olympisch kampioene – waarvan twee keer op de schaatsmijl - was met 1.55,39 ruimschoots sneller dan de nummer twee, Antoinette de Jong. Derde werd Melissa Wijfje; daarmee zijn de drie tickets voor de WK afstanden op de 1500 meter vergeven.



Een verrassing? Nee. Twee weken eerder schaatste Wüst nog een baanrecord, ook op Thialf. Desondanks staat Wüst erom bekend doorgaans niet haar beste resultaten neer te zetten in het voorseizoen. ,,Maar ik ben nu een stuk sneller geworden”, zegt ze. De reden voor haar succesvolle eerste maanden ligt volgens Wüst bij een andere trainingsmethode – bij het gebrek aan een ploeg en een trainer in de zomer maakte ze destijds haar eigen trainingsschema’s – en Wüst schaatst voor het eerst sinds 2005 op nieuwe schaatsschoenen en buizen. ,,Die oude schoenen werden een soort pantoffeltjes. Deze nieuwe zijn stijver, ik krijg een directere afzet.”



De winst op de 1500 meter is haar achtste nationale titel op de afstand en in totaal haar zeventiende overwinning op een NK afstanden. ,,Dat wist ik niet, maar ik ben daar niet mee bezig. Ik ben bezig met de wereldtitels in Inzell in februari.”