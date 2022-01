Wüst, Schouten en De Jong maken favorietenrol waar op ploegenachtervolging

Marijke Groenewoud vol vertrouwen na 1500 me­ter-stunt: ‘Maar je weet niet wat de bondscoach doet’

Marijke Groenewoud verraste iedereen én zichzelf op de 1500 meter op het OKT in Thialf. De 22-jarige Friezin eindigde als derde in een nieuw persoonlijk record van 1.53,99 en legde daarmee beslag op een ticket op die afstand voor de Olympische Spelen in China. ,,Ik wist wel dat het in me zat, maar het moest er nog even uitkomen.”

30 december