Zevende Nederlandse titel Stroetinga, vier op rij voor Schouten

Gary Hekman, een van de favorieten voor de eindzege, kwam vlak voor de finish ten val en was na afloop in tranen. Zondag kwam hij namelijk ook al ten val bij de massastart op de NK afstanden in Thialf. Samen met Simon Schouten werd Hekman berispt voor zijn gedrag na die valpartij. Beide schaatsers raakten elkaar in de laatste bocht en gingen onderuit. Het leidde tot een verhitte woordenwisseling, waarbij ook fysiek contact plaatsvond. Hekman gooide boos zijn bril naar Schouten en duwde met zijn helm tegen die van zijn rivaal. Schouten pakte Hekman, die door de jury werd aangewezen als veroorzaker van de valpartij, daarop even vast.



Ondanks de vele vluchtpogingen bleef het peloton langdurig bijeen. In de slotfase hield AB Vakwerk het tempo hoog om de kans op ontsnappingen zo klein mogelijk te maken. De ‘groene brigade’ speelde op deze manier sprinter Hekman als belangrijkste troef uit. In de slotronden namen de mannen van coach Jillert Anema (Royal A-ware) het initiatief echter over waarna de erkende sprinter Stroetinga het karwei vakkundig afmaakte.



,,Vorige week zat volgens de buitenwacht de sleet er bij mij misschien nog op, maar nu niet meer’’, liet de Friese routinier, die in 2016 voor de laatste keer zegevierde, lachend weten bij de NOS.