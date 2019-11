Zilver voor Achtereekte op 3000 meter achter Weidemann

Daarmee veroverde de 24-jarige rijdster haar tweede gouden medaille op de 3000 meter in het wereldbekercircuit. Het brons in Minsk was voor haar landgenote Ivanie Blondin met een tijd van 4.06,08.

Achtereekte veroverde haar derde wereldbekermedaille op de 3000 meter. ,,Ik ben hier zeker blij mee, al is het nog wel jammer dat je op 0,4 seconde goud verliest”, zei de 29-jarige blikvanger van Team Jumbo-Visma bij de NOS. ,,Maar zo vaak heb ik nog niet op het podium gestaan tijdens de wereldbeker op deze afstand, dus ik ben tevreden. Dit is een mooi begin van het seizoen. Met Weidemann had ik geen rekening gehouden als winnares, maar de Canadezen zijn goed bezig. Ik hoop dat ik met hen kan meegroeien. Dit is in elk geval een prima opsteker.”

Wereldkampioene Martina Sablikova uit Tsjechië kwam in de laatste rit niet verder dan de vierde tijd (4.06,40), gevolgd door Antoinette de Jong, die met 4.07,67 op de vijfde plek eindigde.

Esmee Visser, Europees kampioene op deze afstand, stelde teleur. Ze belandde met een tijd van 4.09,08 op de negende plaats. Visser was begin deze maand in Thialf tijdens de Nederlandse kwalificatiewedstrijden nog de beste met een tijd van 4.00,27. Reina Anema kwam uit op de elfde plaats (4.11,11).

Melissa Wijfje zegevierde in de B-divisie met een tijd van 4.07,72.

Ireen Wüst, olympisch kampioene in 2014 op de 3000 meter, ontbrak in het deelnemersveld. De 33-jarige Brabantse greep eerder deze maand in Heerenveen met de zesde tijd naast een startbewijs voor de 3000 meter tijdens de eerste wereldbekers. De vijfvoudig olympisch kampioene kan in Minsk wel aan de start verschijnen van de 1500 meter (zaterdag) en 1000 meter (zondag).