Zilver voor Ter Mors op 1000 meter in Minsk

Het zilver was voor Ter Mors, die finishte in een tijd van 1.15,95. Op de 1500 meter eindigde ze zaterdag in Wit-Rusland als vijfde. De Russin Jekaterina Sjichova pakte brons op de kilometer, op 0,01 seconde van Ter Mors (1.15,96).



Jutta Leerdam (20) greep net naast haar eerste wereldbekermedaille (vierde in 1.16,00). Letitia de Jong (vijfde in 1.16,15), Ireen Wüst (zevende in 1.16,58) en Antoinette de Jong (achtste in 1.16,60) eindigden eveneens in de top tien.