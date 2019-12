1,2 miljoen kijkers verkneukelen zich om 200 jaar oud Italiaans ‘krot’ Ik Vertrek-gezin

Vandaag de dag bouwt het gezin, dat op Twitter het gesprek van de avond werd, nog altijd aan hun Italiaanse droom. ,,Wat we over 5 jaar gaan doen zien we dan wel, voorlopig is er nog genoeg werk aan de winkel en hebben we het naar ons zin! Inmiddels weten we dat het leven op het platteland en dichtbij de natuur ons goed bevalt. Het avontuur lonkt altijd’’, aldus Dora op de website van Ik Vertrek.



Het NOS journaal van 20.00 uur eindigde gisteren op plek één met 1,7 miljoen kijkers. Ook andere NPO-1 programma's eindigden hoog in de top 10. Kassa kwam uit op plek vier met meer dan 1,1 miljoen kijkers en EenVandaag stond op de zesde plek met bijna 900.000 kijkers. Schaatsprogramma De IJzersterkste wist iets meer dan 850.000 mensen te boeien. Studio Sport en het NOS journaal van 18.00 uur eindigden op plek drie en vijf.



SBS6 wist ook de kijkers te vinden met precies 800.000 kijkers voor Hart van Nederland, en iets meer dan 700.000 voor Dancing on Ice. RTL 4 sloot de top 10 af met het Half Acht Nieuws.