1,2 miljoen kijkers zien Nico eieren voor zijn geld kiezen in seizoensfinale Miljoenenjacht

In de laatste finale van het najaarsseizoen stond Nico achter de desk. Hij koos voor koffer nummer 19 en had goede hoop op een mooi bedrag. Het getal stond voor Nico namelijk symbool aan de geboortedagen van zijn gezin, die hij bij elkaar had opgeteld en vervolgens door vieren had gedeeld. Een echte tactiek had de nuchtere Steenwijker niet. ,,Er is volgens mij geen tactiek. Je moet gewoon geluk hebben en wat er in je opkomt, ga je zeggen.”



Nico had zijn vrouw Huong meegenomen. De twee leerden elkaar jaren geleden kennen in Vietnam en hadden langere tijd contact met elkaar via Skype en Yahoo. Maar toen eenmaal duidelijk was dat het stel een toekomst met elkaar zag, besloot Huong voor de liefde naar Nederland te verhuizen. Ze kregen samen twee kinderen. Maar het verlaten van haar Vietnamese familie, deed Huong ook verdriet. De droom van het gezin was dan ook om Huongs ouders na drie jaar weer eens te bezoeken. En er stond nog iets op hun verlanglijstje: een dakkapel.

Vol goede moed begon Nico aan de grande finale, maar hij speelde direct de vijf miljoen weg. ,,Het is bijna knap. Verdorie”, reageerde De Mol verbaasd. Nico liet zich echter niet van de kaart brengen en oordeelde dat er nog genoeg hoge bedragen in de linkerkolom stonden. Ondertussen speelde hij de tien euro weg, maar daarna was het weer raak: in koffer 11 zat het miljoen. Ook die moest eraan geloven. Gelukkig was daar Nico’s vrouw om hem te helpen. Zij koos voor koffer twee en met geluk; daar zat slechts een cent in. ,,Kunnen we even wisselen?”, grapte De Mol. Nadat er nog twee koffers het spel moesten verlaten, kwam de bank met een openingsbod: 36.000 euro. Dat was voor Nico geen moeilijke keuze: hij ging niet akkoord en drukte op no deal.

Eén kans

In de tweede ronde besloot Nico het tempo wat omhoog te gooien. Dat ging hem best goed af, ontdekte hij. Het tweede bod van de bank lag daarom alweer snel op de loer: 74.000 euro. Een verdubbeling van het eerste bod. Maar Nico zag een ronde doorspelen nog wel zitten en klapte daarom het doosje weer dicht. Ook de derde ronde ging Nico redelijk goed af. De 2,5 miljoen euro, 2 miljoen euro en 750.000 euro zaten nog in een van de koffers. Zijn vrouw had ondertussen voor zichzelf besloten dat Nico met minimaal 200.000 euro naar huis moest gaan en adviseerde hem dan ook dat hij niet in zee moest gaan met de bank, die met een derde bod van 129.000 euro kwam aanzetten. Nico nam haar wens in zijn besluit mee. ,,Ik ben een beetje zenuwachtig, maar we gaan door. Je krijgt maar één keer de kans.”

Dat het een once in a lifetime-ervaring was, ontdekte Nico ook toen hij in de vierde ronde direct de 2,5 miljoen euro wegspeelde. Hij hield nog wat andere bedragen over, maar het nieuwe bod was niet spectaculair: de bank had er slechts 8000 euro bovenop gegooid. Dat vond De Mol ‘belachelijk weinig’. Ook Nico was niet te spreken over de aanbieding. ,,De banken hebben een slechte rekenmachine”, grapte hij. Waar Huong eerder nog wilde doorspelen, stond het water haar nu aan de lippen: zij wilde liever stoppen. ,,Durf je het aan?”, vroeg De Mol aan de Steenwijker. Ja, dat durfde hij. ,,Ik vertrouw op m’n gezin”, verwees hij naar het getal in zijn koffer.



Dat vertrouwen leek eventjes aan zijn kant te staan, maar toen zowel Nico als Huong voor koffer 15 kozen om te laten openen, ging het mis: daar kwam de twee miljoen tevoorschijn. En dat betekende ook een flinke daling in het bod van de bank: 104.000 euro. De Mol vond het een schappelijk bedrag en ook Huong was inmiddels tevreden met het geld. Nico daarentegen twijfelde nog. ,,Maar ja, je hoeft er nog maar eentje. Maar ja, 750.000 euro is er óók maar eentje.” Die woorden gaven de doorslag: Nico drukte op deal.



Een goed besluit, stelde De Mol. ,,Je moet het noodlot niet tarten. Als je nu de 750.000 euro eruit had gehaald, dan was het echt een hele knullige avond geworden.”

Geen thuiswinnaar

Het viel kijkers van Miljoenenjacht vanavond overigens ook op dat er geen thuiswinnaar verrast werd met een prijs. De Postcode Loterij laat in een reactie weten dat Winston Gerschtanowitz wegens omstandigheden niet aanwezig kon zijn bij de thuiswinnaar. ‘In het kader van de privacy van onze deelnemers kunnen wij hier geen verdere mededelingen over doen.’

