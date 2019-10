1,3 miljoen kijkers zien zoektocht Maxime Meiland naar zaaddonor

Een bijzondere aflevering was het voor de kijkers van Chateau Meiland . Zij verbaasde zich over de zoektocht van Maxime Meiland naar een zaaddonor, maar prezen haar ook voor haar openheid. Na een strenge selectie besloot de 23-jarige blondine de daad bij het woord te voegen en af te spreken met een jongeman. Vervolgens was te zien dat ze op advies van haar vader Martien het opgehaalde goedje vervoerde in isolatiemateriaal, zodat het warm bleef. Martien was zeer geëmotioneerd bij het idee dat er mogelijk een tweede kleinkind aankomt, na het eerste kind van Maxime. ,,Het is heel spannend", zei hij in de uitzending. De potentiële zaaddonor viel in ieder geval in de smaak bij Maximes moeder Erica. ,,Het is een hele leuke jongen", stelde ze.

Het is voorlopig even afwachten voor Maxime of ze inderdaad zwanger is, maar omdat de familie het toch behoorlijk spannend vindt, werd er een bekend ‘wijnen, wijnen, wijnen’-moment ingelast. Met een aantal glaasjes werd er geproost, al was er voor Maxime dit keer een glaasje jus d’orange in plaats van een alcoholische versnapering.



Met 1,3 miljoen kijkers nestelt Chateau Meiland zich in de top vijf van best bekeken programma's. De vier best bekeken programma’s waren allemaal bij NPO 1 te zien. Het Achtuurjournaal (2 miljoen) was het best bekeken programma van de avond. De tweede reeks van Het Geheime Dagboek van Hendrik Groen begon zeer sterk met 1,6 miljoen kijkers.