1,7 miljoen kijkers zien ‘oranje’ Martijn Krabbé in The Voice

Vanwege de vermeende ruzie tussen coaches Anouk en Lil’ Kleine eerder dit seizoen werd er reikhalzend uitgekeken naar de eerste liveshow van The Voice . De spanning was voelbaar in de studio en op een gegeven moment besloot Ali B de druk van de ketel te halen, door de woedeaanval die niet op tv is geweest van Lil Kleine te imiteren . Muzikaal gezien gebeurde er weinig bijzonders. De 17-jarige Sophia Kruithof raakte opnieuw met haar stem, maar was niet zo verbluffend als eerder dit seizoen. Dus hielden de kijkers zich op social media zich bezig met randzaken. Zo vroeg men zich af waar Jamai was gebleven. Hij is backstage vervangen door Geraldine Kemper, die gisteren haar debuut maakte. Ook werd er veelvuldig gediscussieerd over de korte rokjes van zowel presentatrice Chantal Janzen als Kemper, maar niets kreeg zoveel aandacht als de opvallend gekleurde Martijn Krabbé.

Donald Trump

Het is niet de eerste keer dat een presentator van The voice of Holland over de tong gaat bij de kijker vanwege een oranje kleur. Eerder overkwam het Wendy van Dijk, die daar duidelijk niet om kon lachen. Nu is de kleur van Krabbé reden voor spot. Zo schrijft iemand: ,,Toen zei de ene visagist tegen de andere: Jij durft het gezicht van Martijn echt niet oranje te maken.” Ook wordt de presentator veelvuldig vergeleken met Donald Trump en met de Oempa Loempa’s uit Sjakie en de Chocoladefabriek.



De talentenjacht op RTL 4 is het op een na best bekeken programma van de avond, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Alleen het NOS Journaal van 20 uur werd iets beter bekeken, want dat trok ruim 1,9 miljoen kijkers. De strijd om de derde plek was spannend, maar werd nipt gewonnen door De wereld draait door. Voor het actualiteitenprogramma van Matthijs van Nieuwkerk schakelden 1.357.000 mensen in, net iets meer dan de 1.312.000 kijkers van het zesuurjournaal op NPO 1.



De eerste aflevering van de nieuwe talkshow Laat op Vrijdag met Renze Klamer was goed voor 237.000 kijkers. Het programma, dat wekelijks iets na middernacht op vrijdag wordt uitgezonden, is volgens Klamer een knipoog naar Amerikaanse en Britse programma's als The Late Late Show en The Graham Norton Show.