1,7 miljoen kijkers zien waaghals Hans een flink bedrag in Miljoenenjacht winnen

Het 21ste seizoen van kijkcijferknaller Miljoenenjacht - gisteravond goed voor bijna 1,7 miljoen kijkers - zorgt elke week weer voor de nodige spanningen in de studio van het programma, maar ook bij de kijkers thuis. Gisteravond was het de beurt aan Hans, die met zijn vrouw en twee dochters in Woerden woont. De familie heeft een grote droom: ze willen graag een woonboerderij. Mogelijk zou die wens in vervulling kunnen gaan als Hans met een flink geldbedrag het programma zou verlaten.



Hans, die alles onder controle leek te hebben, koos voor nummer 14 als zijn ‘gelukskoffertje’ van de avond. ,,Dat is de dag van mijn verjaardag”, legde Hans uit. En bovendien had hij ook wat met even nummers. ,,Dus moet het 14 zijn”, verklaarde hij aan De Mol.



Al in de eerste ronde zag Hans de knaller van 5 miljoen aan zich voorbij gaan. Pijnlijk, maar dat mocht de pret natuurlijk niet drukken. Ook in de rest van de rondes zag het er niet gunstig uit voor Hans; het ene hoge bedrag na het andere vloog eruit. ,,Ik had al zo’n voorgevoel, hoor”, bekende hij aan Linda de Mol, die hem niet wilde demotiveren en hem dus nog wat moed insprak. Hans, die een bod van 67.000 euro kreeg, besloot de gok te wagen en koos wederom voor no deal. ,,Met dit bedrag gaat een woonboerderij ‘m niet worden”, concludeerde De Mol droogjes.