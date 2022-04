1 aprilstunt in VS: Jimmy Fallon en Jimmy Kimmel pakken vliegtuig en wisselen van talkshow

De grap had logistiek nogal wat om handen, omdat de shows op grote afstand van elkaar worden opgenomen. Fallon neemt gewoonlijk op in New York, terwijl Kimmel zijn studio in Hollywood heeft en dus pakten de twee het vliegtuig naar de andere kant van de Verenigde Staten. Op video’s is te zien hoe het publiek dat de uitzending bijwoonde uit zijn dak gaat als de heren opkomen.



De twee presentatoren waren in 2020 al van plan deze grap uit te halen, maar toen gooide de coronapandemie roet in het eten. ,,Ik vind het geweldig dat we dit hebben gedaan. Ik kan niet geloven dat we het voor elkaar hebben gekregen”, zei Fallon vrijdagavond tegen Kimmel vlak voor de start van zijn show.