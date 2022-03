103-jarige vrouw krijgt flinke erfenis na zoektocht in De erfgenaam

Ruben Nicolai stuitte gisteravond in De erfgenaam op een tragische familiegeschiedenis van de in 2014 overleden Antoinette Hek. De vrouw liet een erfenis achter van in totaal 675.000 euro, maar pas na een uitvoerige zoektocht konden er erfgenamen gevonden worden. Onder wie een bijzondere: een 103-jarige nicht, die recht heeft op 168.750 euro.

De laatste aflevering van het seizoen van de RTL 4-kijkcijferhit voerde de kijker naar Frankrijk, waar Antoinette Willemina Hek leefde. Ze overleed in 2014 op 98-jarige leeftijd. Vanwege haar woonland verloopt de erfverdeling volgens Frans recht, wat betekent dat de erfenis wordt verdeeld over vader en moeders kant. Maar alleen familieleden die op de datum van overlijden van de erflater nog in leven waren, mogen aanspraak maken op de erfenis.

Hek had geen kinderen en haar vijf broers waren al jong en kinderloos overleden - drie van hen door verdrinking, op dezelfde zwarte dag in 1942. Presentator Nicolai en erfgenaamonderzoeker Klaas Zondervan ontdekten via de stamboom van Antoinettes vader nog twee nichtjes die na 2014 in leven waren: de 103-jarige non Theodora Josephina en de in 2019 overleden Margaretha, die twee kinderen had. Nicolai wilde Theodora, die recht heeft op 168.750 euro, graag ontmoeten, maar dat zou een te grote impact hebben op de bejaarde vrouw. Ze krijgt de boodschap via een ander nichtje.

Daarna ging Nicolai op bezoek bij de kinderen van Margeretha, ook een nichtje van Antoinette. Omdat zij in 2019 overleed, ná het overlijden van Antoinette, zijn haar kinderen Lambertus en Wilhelmina ook erfgenaam. Ze hebben hun verre familielid nooit gekend, maar hebben wel recht op een erfenis van 84.375 euro. ,,Ongelofelijk. Dat had ik niet verwacht”, reageert Lambertus. ,,Zo, dat is wel heel mooi”, zegt Wilhelmina. ,,Ik vind het wel heel bijzonder. Ik had dit nooit verwacht.”

Levensverhaal

Via moederskant stuitten Nicolai en Zondervan nog op Ans en Henk. De vader van Ans is een volle neef. Met Henk ging ze in de jaren 80 en 90 geregeld bij Antoinette op vakantie in Frankrijk. Ze deelden foto's van ‘hun’ tante en vertelden haar levensverhaal, met de tragische dood van haar broers en het verlies van een ongeboren kind bij een ongeluk. Hoe liefdevol ze ook over ‘tante Netta’ spraken, het leek erop dat zij geen recht hebben op de erfenis: vermoedelijk is Ans’ vader overleden voor 2014.

In De erfgenaam spoort Ruben Nicolai samen met erfgenamenonderzoeker Klaas Zondervan erfgenamen op van overleden mensen van wie de nalatenschap nooit tot uitkeer heeft kunnen komen en daardoor is geparkeerd bij het ministerie van Financiën. Er staat zo'n 100 miljoen euro aan ongeclaimde tegoeden bij de overheid. Gisteren keken 1,1 miljoen mensen naar de zoektocht, dat daarmee goed was voor een vierde plek op de lijst van best bekeken programma's.

