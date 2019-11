15-jarige Dave is ‘gladde aal’ en Famke Louise hangt over auto heen

Video Bijna twee miljoen mensen zien Maaike lied aan haar overleden vader opdragen

9:58 De eerste aflevering van het jubileumseizoen van The Voice of Holland heeft gisteren 1.967.000 kijkers weten te trekken. In de uitzending vertolkte Maaike de Groot het nummer De Zee van Trijntje Oosterhuis. Een lied met een emotionele lading: ze zong het op de crematie van haar vader. ,,Het ging toen niet helemaal goed, dus ik dacht: ik doe het nog een keer.”