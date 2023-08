15-jarige Emma gaat viraal met vertolking van Voilà: ‘Zo extreem had ik niet verwacht’

Voice Kids-winnares Emma lijdt ‘onbe­schrij­fe­lij­ke pijn’ in ziekenhuis na probleem met sonde

Zangeres Emma Kok (13), die vorig jaar het voorlopig laatste seizoen won van The Voice Kids, is vandaag behandeld in het ziekenhuis vanwege problemen met de sonde waarvan ze voor haar voeding afhankelijk is. De ingreep ging goed, maar: ‘De pijn is onbeschrijfelijk.’