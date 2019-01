16-jarige Shinshan krijgt Paul de Leeuw emotioneel bij debuut als jurylid

Holland’s Got Talent is vernieuwd. Gordon en Johnny de Mol zijn allebei vertrokken naar SBS 6 en zijn vervangen door Paul de Leeuw en Humberto Tan. De Leeuw kreeg het meteen zwaar te verduren als jurylid. Bij het eerste optreden rolde de tranen over zijn wangen van het lachen. De ballonnen-act van Evert van Hasselt was dan ook op zijn minst opmerkelijk te noemen. Pas echt emotioneel werd het toen de 16-jarige Shinshan het podium op liep. De jongeman, alleen opgevoed door zijn moeder, heeft grote ambities als het om dansen gaat. Hij is op aandringen van zijn eigen moeder, die ook op een school werkt, gestopt met Havo om voor zijn passie te gaan. ,,Hij haalde met zijn hakken over de sloot vier Havo, toen zei ik je moet wat anders gaan doen. Je moet iets met dat dansen gaan doen.”

Kushandje

,,Het is moederliefde keer duizend", zei Shinshan vooraf. Dat is wellicht ook de reden dat hij zijn optreden opdroeg aan zijn moeder. Met een soort luchtige breakdance danste hij op Amar Pelos Dois de sterren van de hemel. Om te eindigen met een kushandje naar zijn moeder. Er volgde een staande ovatie van het publiek in de zaal en van de jury.



De Leeuw komt bij zijn oordeel moeilijk uit zijn woorden. ,,Ik word een beetje emotioneel, want het is zo knap wat je doet", bekent hij. Om aan te vullen met: ,,Top, top, top!” Daar komen nog de complimenten van dansgoeroe Dan Karaty overheen. ,,In alle jaren dat ik in de jury zit van talentenshows is dit echt een van mijn favoriete optredens. Echt heel goed.”



Als de juryleden gaan stemmen besluit Angela Groothuizen op de zogenoemde Golden Buzzer te drukken. Daarmee krijgt Shinhan rechtstreeks een plek in de liveshows van Holland's Got Talent.