17-jarige Charli D’Amelio nu al best verdienende TikTok-ster: 15 miljoen euro in een jaar

De pas 17-jarige Charli D’Amelio was vorig jaar de best verdienende TikTok-ster. De Amerikaanse, met 133 miljoen volgers de populairste gebruiker op het platform, streek maar liefst 15,4 miljoen euro op volgens zakenblad Forbes . Haar 20-jarige zus Dixie (56,7 miljoen volgers) staat op de tweede plaats, met een slordige 8,8 miljoen euro.

Dansen en playbacken bezorgden ze eerst miljoenen volgers, nu bezorgen dansen en playbacken met een product in hun handen ze ook miljoenen euro’s.

Met 1 miljard gebruikers per maand en de beste bezoekcijfers op het internet is TikTok een interessante plek om te adverteren. En dan vooral in de filmpjes van de D’Amelio-zussen, die de commercieel belangrijke jonge doelgroep uitstekend kennen. Ze zijn er immers onderdeel van.



TikTok-sterren vragen soms wel 440.000 euro voor één post waarin ze een product aanprijzen, aldus Forbes. Grote merken als McDonald’s, Louis Vuitton en Amazon hebben al op die manier reclame gemaakt.

Je merkt soms amper dat het gebeurt, bijvoorbeeld als Charli weer eens een drankje van Dunkin’ Donuts drinkt in beeld of vertelt welke cosmetica zogenaamd haar favoriet is.



Hun roem maakt Charli en Dixie ook buiten de app succesvol. De best verdienende tiktokkers van het afgelopen jaar haalden 30 à 50 procent van hun inkomsten uit sponsordeals op de website. De D’Amelio’s doen er van alles naast: ze hebben een kledinglijn onder de vlag van het bekende merk Hollister, een realityserie met hun ouders op Hulu en Dixie is ook nog verdienstelijk zangeres.

Op Snapchat hebben de zussen daarnaast een eigen programma, waarin ze wedstrijdjes doen in dingen als bakken en bordspelletjes. Het is geld verdienen door een camera te zetten op zelfs de meest alledaagse bezigheden, schrijft het zakenblad.



De rijkdom klinkt zaligmakend, maar de bekendheid heeft een keerzijde. Charli kwam twee jaar geleden een tikje verwend uit de hoek, werd meteen overspoeld met doodsbedreigingen en overwoog zelfs te stoppen. Ze deed het niet en wordt, net als haar zus, alleen maar groter.

Qua volgers zit de concurrentie Charli overigens wel op de hielen. De in Senegal geboren Khaby Lame heeft inmiddels ruim 126 miljoen volgers verzameld met zijn video’s, waarin hij meestal met een laconiek gezicht laat zien hoeveel makkelijker hij dingen doet waarover anderen heel interessant doen:



Allemaal onder de 25

De top 5 met de best verdienende tiktokkers bestaat geheel uit mensen onder de 25 jaar. Samen harkten ze vorig jaar bijna 49 miljoen euro binnen. Een andere bekende naam in de lijst is de nummer 3, Addison Rae (21), die het afgelopen jaar een hoofdrol speelde in de Netflix-film He’s all that en daarna een deal sloot voor meer films bij de streaminggigant.

Voor de lijst zijn alleen mensen meegenomen die bekend zijn geworden dankzij TikTok. Mensen die al beroemd waren, zoals succesvol tiktokker en zanger Jason Derulo, tellen niet mee.

