17-jarige vluchteling vraagt gesprek met Máxima na emotioneel optreden

Een 17-jarige vluchteling uit Irak, die in Griekenland verblijft, verzocht koningin Máxima vanmiddag om een persoonlijk gesprek. ,,Ik verblijf hier al vijf jaar en ik heb nog geen leven’', zei de jongedame, Awezan genaamd, even later geëmotioneerd. Medewerkers van de Nederlandse ambassade in Griekenland, waar Máxima haar man vergezelt op diens staatsbezoek, ging met haar en andere kinderen in gesprek.

Samen met andere vluchtelingkinderen had Awezan net een emotioneel concert gegeven, namens de organisatie Connect by Music - een Nederlandse organisatie die actief is op de vele Griekse vluchtelinglocaties.

De emoties gierden door de evenementenzaal van een openbaar schoolgebouw in Athene. De kinderen speelden Griekse, Arabische, Nederlandse en Argentijnse muziek. Koningin Máxima moest flink slikken tijdens het Argentijnse nummer Todo cambia, bij de Nederlandse ambassadeur in Athene, Susanna Terstal, kwamen de tissues tevoorschijn.

Na het optreden bedankten koning Willem-Alexander en koningin Máxima de kinderen en de orkestleiding uitvoerig en toen vroeg Awezan of ze een persoonlijk gesprek met de vorstin kon hebben.

Máxima zei dat het nu helaas niet mogelijk was, haar man liep direct naar ambassadeur Terstal, die aangaf ‘er achteraan te gaan’. Vijf minuten later meldden ambassademedewerkers zich bij Awezan, haar zusje Ivan en tal van andere vluchtelingkinderen die meespelen in het orkest en dagelijks repeteren. Awezan, volledig in tranen: ,,Ik had zo graag willen aan de koningin willen vertellen over mijn leven. Al vijf jaar lang woon ik hier tussen andere vluchtelingen, er verandert niets. Eigenlijk heb ik nog steeds geen leven.’'

Een jongen trekt de verslaggever met zich mee, een lokaal in. ,,Voor mij hetzelfde verhaal, ik wil ook een leven opbouwen, maar hoe kan ik dat doen.’'

Net als bij Awezan lopen ook direct zijn ogen vol met tranen. ,,Niemand kan mij helpen’', concludeert hij.

