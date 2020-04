17 Miljoen Mensen is deze week de grootste hit van ons land

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van week 14. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 7 zittenblijvers, 11 stijgers en 18 zakkers.

In Your Eyes

Op 20 maart verscheen After Hours, het vierde studioalbum van The Weeknd. Een paar dagen later werd duidelijk dat In Your Eyes de volgende single van het album zou worden als opvolger van Blinding Lights. En daarmee stond de Canadese zanger inmiddels 8 weken bovenaan de Top 40. Vanaf deze week hoort The Weeknd bij de 100 meest succesvolle artiesten aller tijden. In Your Eyes is zijn elfde hit in ons land en komt binnen op nummer 37.

Anderhalf

Bij de binnenkomers zien we deze week twee ‘Top 40-veteranen’. Zo keert Di-rect na dik zes jaar afwezigheid terug in de lijst en ook voor Ali B noteren we voor het eerst sinds 2018 weer een hit. Zowel Di-rect als Ali B pakken met hun binnenkomst de 22e Top 40-hit. De boodschap van Ali B blijft nog tot het einde van deze maand superrelevant want zeker tot dat moment moeten we anderhalve meter afstand van elkaar houden. De track die de rapper met Poke en Judeska maakte is de hoogste nieuwe op nummer 34.

Intentions

Ook Justin Bieber heeft zich opgesloten in zijn huis. Op sociale media is te zien dat hij zich niet verveelt want hij speelt allerlei spelletjes met zijn vrouw Hailey. Zo deelde hij een filmpje waarop te zien is dat hij ‘De Vloer Is Lava’ met haar doet. In de Top 40 wordt de vloer deze week wat koeler want Intentions levert een plekje in op nummer 9. Ondertussen staat hij wel voor de 150e week in de top 10 en daarmee is hij de negende act ooit die dat weet te presteren.

17 Miljoen Mensen

Zowel Racoon als The Weeknd moeten ruimte maken; Het Is Al Laat Toch zakt naar nummer 3 en Blinding Lights zakt naar nummer 2. Afgelopen week was 17 Miljoen Mensen de Alarmschijf op Qmusic en het nummer dat Davina Michelle en Snelle maakten rond de coronacrisis in ons vliegt nu 23 plaatsen omhoog naar nummer 1. Op veel fronten is het een bijzondere nummer 1: de melodie stond ook in 1996 al bovenaan via Fluitsma en Van Tijn, zowel Snelle als Davina Michelle scoren er een derde nummer 1-hit mee, met een speelduur van 1 minuut en 47 seconden is het de kortste nummer 1-hit ooit, en het is ook nog eens de 100ste Nederlandstalige nummer 1-hit.