2,2 miljoen kijkers zien Anouk opnieuw Jan Smit fileren in The Voice: 'Vréselijk liedje, blij dat het voorbij is’

In zijn nieuwe rol als coach in The Voice of Holland lijkt Jan Smit (35) in de ogen van zijn collega Anouk maar weinig goed te kunnen doen. Waar de rockdiva hem in een eerdere aflevering sommeerde dat ‘hij zijn bek moest houden’, viel zij de kersverse coach gisteravond voor het oog van 2,2 miljoen kijkers ongenadig hard aan op diens georkesteerde battle . ,,Met nieuwe coaches krijg je nieuw repertoire. Ik vond het echt een vréselijk liedje.”

Halverwege de aflevering kondigt Jan Smit blakend van zelfvertrouwen het liedje aan waarmee twee van zijn kandidaten het tegen elkaar op moeten nemen. ,,Ik wil jullie laten knallen”, vertrouwt hij zijn zangeressen toe. ,,Meteen aan het begin laten zien waar team Jan voor staat.” Smit kiest voor Some Nights, de aanstekelijke meezinghit van de Amerikaanse indiepopband Fun.

‘Ik dacht: fuck’

Een omstreden keuze, blijkt uit de reacties van de deelnemers. ,,Toen ik het hoorde dacht ik: fuck”, vertelt countryzangeres Hilde Vos (34) in alle eerlijkheid. ,,Natuurlijk was het voor mij fijner geweest om een doorgewinterd countrynummer te doen, maar dit daagt me ergens ook weer uit.”

De half-Franse Lisa Post, die veel indruk maakte met een Franstalige cover van Lady Gaga, is evenmin enthousiast. ,,Om heel eerlijk te zijn is het niet een nummer dat ik zelf uit zou kiezen. Het valt heel erg buiten mijn comfortzone.”

‘Heel raar nummer’

Post valt later in de aflevering uit en dat betekent dat de battle gaat tussen Hilde Vos en de nuchtere Brabantse Evie van der Heijden. Hun optreden roept duidelijk gemengde reacties op. Ervaren coach Waylon geeft Jan Smit zelfs een compliment. ,,Goed gekozen voor deze twee knallers. Jullie waren aan het spetteren.”

Zijn collega Anouk, die met een stalen gezicht naar het optreden keek, is duidelijk een andere mening toebedeeld. ,,Ik denk er iets anders over”, oordeelt ze, alsof ze zich al minutenlang had zitten opvreten. ,,Ik vond het liedje echt vreselijk. Ik vond het een heel raar nummer. Ik begrijp met nieuwe coaches, dan krijg je een nieuw repertoire. Dan weten we ook meteen wat op de Spotify van Jan staat. Ik was eerlijk gezegd blij dat het voorbij was.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘He, gezellig!’

Tijdens de Battles is het gebruikelijk dat een coach een voorkeur uitspreekt voor een van de kandidaten. Maar ook daar lijkt Anouk weinig trek in te hebben. ,,Als ik zou moeten kiezen... Ik weet het niet. Ik zou het erbij laten”, geeft ze de zangeressen mee. Het leidt tot een korte stilte in de zaal, en presentator Martijn Krabbé lijkt even van zijn stuk gebracht. ,,He, gezellig!” zegt hij, waarna hij vervolgens in de lach schiet. Ali B. houdt het op een kwestie van smaak. Smit staat nog steeds achter het nummer en slaat daarmee het commentaar van Anouk in de wind. ,,Ik heb dit liedje bewust gekozen. Daar kun je iets van vinden of niet.“

Het is niet voor het eerst dat Anouk haar pijlen op haar nieuwste collega richt. ,,What the fuck, hou je bek, Jan. Gast, het is gewoon vermoeiend dit. Come on man, maak een keuze”, beet ze hem in december toe tijdens de blind auditions.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over Show & Entertainment: