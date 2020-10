2,3 miljoen kijkers zien hoe Mariska in The Masked Singer Frans Bauer compleet verrast

Bauer omschreef zichzelf in het introductiefilmpje als iemand die veel heeft gereisd en ‘niet altijd op de voorgrond wil staan’ maar zei ook zeker geen grijze muis te zijn. Die hints maakten nog niets los bij juryleden Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Buddy Vedder en Gerard Joling. Ook na haar twee optredens (Mariska zong FRIENDS van Anne-Marie en Marshmello en Shake it Off van Taylor Swift) bleef het gissen voor de juryleden.



Waar Joling en Vedder aanvankelijk aan Marianne Vos dachten, zetten Schrijver en Boszhard in op Natasja Froger of Patricia Paay. Ook bij de laatste keuze om te gokken had niemand van het panel het bij het rechte eind. Zo zette Vedder zijn punten op Gaby Blaaser, werden zangeres Tabitha en schrijfster Heleen van Royen ook nog genoemd en bleef Schrijver aan Patricia Paay vasthouden. Boszhard kreeg net voor de onthulling toch spijt van zijn keuze. ,,Had ik nou toch gewoon Patricia Paay moeten doen? Het is Patricia Paay, je hebt gelijk”, zei hij tegen Schrijver.



Toen Mariska zich eenmaal bekendmaakte, schreeuwden de juryleden het uit. ,,Het is niet eerlijk! Het zijn niet de gouden platen van René, maar van Frans!” legde Boszhard de link. Ook Joling was met stomheid geslagen. ,,Jij maakt altijd zo schoon en alles is zo netjes door jou, ik ben niet op het idee gekomen dat je dit doet!”