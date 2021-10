2,4 miljoen kijkers speculeren erop los: dit is de eerste afvaller van The Masked Singer

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van The Masked Singer , die meteen 2,4 miljoen kijkers trok naar RTL 4, heeft weer voor een stortvloed aan speculaties gezorgd op sociale media. Wie zouden er verstopt zitten in de krokodil, de vogelverschrikker of de alien? Allerlei namen passeerden de revue, maar voor één deelnemer kwam er vanavond direct al een eind aan al die suggesties. Wie dat is, lees je verderop in het artikel.

Zoals ieder seizoen deden de kandidaten, gehuld in de meest bijzondere pakken, hun uiterste best om hun ware identiteit verborgen te houden. Het was aan panelleden Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Buddy Vedder en Gerard Joling de taak de BN’ers te ontmaskeren. En dat viel flink tegen: de krokodil, vogelverschrikker, alien, zwaan en cupido maakten het het viertal absoluut niet gemakkelijk.

De krokodil beet vanavond het spits af met een spetterend optreden en bracht een eigen versie van het lied Nutbush city limits. Het viel Gerard Joling op dat het groene beest wel erg goed kon zingen. Dat viel ook de kijkers thuis op en dus werden namen als Belle Perez en Emma Heesters genoemd. Toch was niemand van het panel zó zeker van een naam, dat deze unaniem werd uitgesproken. En voorlopig blijft nog wel even geheim wie er verborgen zit in het pak, want de krokodil mocht van het publiek nog een ronde verder.



Dat gold ook voor de vogelverschrikker, die vrolijk en dansend het podium op kwam draven. Het bleef niet alleen bij een hysterische opkomst, ook tijdens het lied dat de kandidaat zong - Diamonds van Sam Smith - bleef het een feestje. Er werd daarna gedacht aan Jamai, Alberto Stegeman, Lil’ Kleine en Marc-Marie Huijbregts, maar de kijkers thuis en het panel bleven wederom in het ongewisse achter: het publiek vond de vogelverschrikker interessant genoeg om zich nog niet te hoeven ontmaskeren.

Volledig scherm De vogelverschrikker in The Masked Singer. © RTL 4

Het was daarna de beurt aan de zwaan. Die gaf zoveel verschillende hints, dat het voor het panel vrijwel onmogelijk was om te raden wie er in het pak verborgen zat. Van reizen over de hele wereld, het schrijven van columns tot het uitkiezen van een bruidsjurk: de aanknopingspunten gingen alle kanten op. Toch werden er namen genoemd. Onder meer Katja Schuurman was een verdachte BN’er, maar ook Marga Bult, Raven van Dorst en Loiza Lamers werden genoemd.

Het optreden van de alien werd in de eerste seconde afgetrapt met een hint die voor flink wat kijkers duidelijk was: het woordje ‘joe joe’, dat veel door radio-dj Bram Krikke wordt gebruikt. Toch leek het erop dat het panel en de kijkers thuis op het verkeerde been werden gezet, want daarna verschenen Jaap Reesema en de Volkskrant weer in beeld. En die tips zouden journalist en presentator Sander Schimmelpenninck weer verraden.

Het kostuum dat de show mocht afsluiten was dat van Cupido. Er was nog geen noot gezongen, of de hele zaal ging al los. In dit pak moest dus een echte entertainer schuilen. ,,Ik moet meteen aan Jan Versteegh denken. Helemaal het mannetje, staat er”, deed Buddy Vedder al snel een duit in het zakje. Dat Cupido ook nog kon zingen én dansen, maakte het er allemaal niet makkelijker op.

Volledig scherm Cupido in The Masked Singer. © RTL4

Na alle speculaties was het tijd voor het groepsnummer. Dat zou meer duidelijkheid moeten geven, maar al snel merkte het panel op dat het eigenlijk geen steek had geholpen. En dus bleef het bij raden en opnoemen van diverse namen. Voor het publiek in de zaal was een ding wel duidelijk geworden: de zwaan moest het masker afzetten en zichzelf onthullen.



Die onthulling bleek de verrassing van de avond te zijn. Niet Katja Schuurman, Marga Bult of Patty Brard bleek in het pak te zitten, maar Anita Witzier. Het panel gilde het uit bij de ontmaskering. ,,O nee”, riep Boszhard uit. ,,We hebben het allemaal gewoon niet geraden”, concludeerde Joling vervolgens droogjes.



Volgens Witzier leidden de hints overduidelijk naar haar. ,,Die je niet had kunnen missen, is toch wel boeren. Begin van dit jaar presenteerde ik het programma Nieuwe Boeren“, legde Witzier uit. En zo vielen alle puzzelstukjes uiteindelijk op hun plek.



Ook de kijkers thuis zagen de onthulling van Witzier niet aankomen. ‘Nooit aan gedacht’ en ‘Wat goed gedaan van Anita’, luidden enkele reacties.

Volledig scherm De Zwaan in The Masked Singer © RTL 4

