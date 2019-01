2 miljoen mensen zien JoHaLee blij verliezen: ‘Met hem nooit meer oorlog’

The VoiceEen battle verliezen en weg moeten uit The voice of Holland , maar toch zó blij zijn dat je alle coaches aansteekt. Ruim twee miljoen mensen zagen gisteravond hoe Lil’ Kleine de Purmerendse levensliedzanger JoHaLee Glastra (35) een voorbeeld noemde voor de wereld. ,,Met jouw persoonlijkheid is er nooit meer oorlog.’’

De van oorsprong Zuid-Koreaanse Glastra, in het dagelijks leven zendertechnicus bij musicals, had de harten van de jury eigenlijk al gestolen bij zijn blind audition. Iets te enthousiast springend liet hij met zijn platte Noord-Hollandse accent zelfs cameramensen de polonaise lopen op zijn vertolking van André Hazes’ hit Leef.



In de battles stond hij gisteravond tegenover de eveneens prettig gekke Evelien van Buren (17) uit Monster. Ze waren de eerste kandidaten ooit die voor deze ronde zelf een nummer mochten kiezen, maar lieten zich uiteindelijk toch helpen door hun coach Ali B en zijn producer.



De tiener zong JoHaLee weg op Wat zou je doen van Bløf, maar het enthousiasme van de Purmerender was ongeslagen. ,,Als de hele wereld de persoonlijkheid van jou had, was er geen oorlog’’, reageerde Lil’ Kleine. ,,Wat is het mooi om te zien hoe blij jij bent elke keer.’’

Quote Kunnen we ook op hem stemmen als president van Nederland? Waylon

Ali B biechtte zelfs op dat hij de twee kandidaten ‘absoluut de leukste’ uit zijn hele team vond. ,,Jullie hebben me meer gebracht dan ik jullie misschien zelf heb gegeven’’, zei hij. Zonder pijn in zijn hart - ‘want dat impliceert iets negatiefs’ - koos hij voor Evelien. De andere coaches mochten JoHaLee vervolgens stelen, maar deden dat niet.



Waylon wilde wel iets anders doen. ,,Kunnen we ook op hem stemmen als president van Nederland?’’, grapte hij. ,,Dan krijgen we een tof land hé.’’ Toen Glastra zich afvroeg bij welke partij hij zich dan moet aansluiten, zei Waylon dat het tijd was voor een soort Lijst JoHaLee. ,,Gewoon je eigen partij man!’’

Volledig scherm JoHaLee © RTL

Na dip weer boven twee miljoen

De RTL-talentenjacht, die producent John de Mol overigens dolgraag naar zijn zender SBS6 wil halen, kwam gisteren voor het eerst in weken weer boven de twee miljoen kijkers uit. De show staat daarmee op plek twee in de lijst met de best bekeken programma’s van gisteren volgens de stichting KijkOnderzoek. Dit is de top vijf: