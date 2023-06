20 jaar Pirates of the Caribbean: wat weet jij van de films?

Arjen Lubach gaat toeren met tweede soloshow, première in Groningen

Arjen Lubach gaat komend seizoen toeren met zijn tweede soloshow COMEDY TOUR!. In het najaar speelt hij nog een aantal try-outs; de première is op 28 december in de Stadsschouwburg in Groningen. Vanaf april hervat Lubach zijn tournee en staat hij onder anderen vier avonden in Koninklijk Theater Carré.