24Kitchen-ster James Martin na uitschelden Britse crew: ‘Net gehoord dat ik kanker in gezicht had’

Britse tv-kok James Martin (51), in Nederland vaak te zien bij 24Kitchen, heeft zijn excuses aangeboden voor een woede-uitbarsting tegen zijn directe collega’s in 2018. Zijn huis was beschadigd bij opnames, waarna hij tien minuten lang scheldend tekeerging. Martin beleefde destijds een zware periode en reageerde daarom emotioneel, zegt hij. Er liggen meer beschuldigingen van wangedrag.

Martin is in Engeland al zo’n 27 jaar als kok op tv te zien, de afgelopen jaren werden zijn programma’s ook veelvuldig uitgezonden bij 24Kitchen in Nederland. Hij staat bekend als een joviale man, maar zou achter de schermen heel anders zijn, meldde Deadline deze week. Zijn werkgever ITV zou hebben geëist dat hij zijn leven betert na een recente klacht.

Die ging over zijn gedrag bij zijn nieuwe culinaire reisshow. De kok zou zo zijn uitgevallen dat crewleden ten overstaan van collega’s in huilen uitbarstten. Ook zou hij de planning op het laatste moment hebben gewijzigd, waardoor de crew maar een paar uur kon slapen. Vervolgens kwam hij zelf een uur te laat, aldus de site.

Hij vertoont vaker zulk gedrag, zegt een producer die meermaals met hem werkte. Er werd bij Martins eigen productiehuis Blue Marlin al eerder een klacht ingediend vanwege ‘herhaaldelijk intimiderend pestgedrag’.

Tv-zender ITV kreeg ook al eerder een melding, na een incident in 2018. Veel van Martins programma’s worden opgenomen in zijn eigen huis, waar destijds na het filmen een afvoer verstopt was. Het zou veel geld hebben gekost om dat op te lossen en tijdens een onlinevergadering met de crew stak hij tien minuten lang scheldend een tirade af, aldus The Sun, dat een opname in handen heeft.

Overval en kankerdiagnose

Martins productiebedrijf laat weten dat de tv-kok ‘lessen heeft geleerd’. Ten tijde van het afvoerincident ging hij door een van de zwaarste periodes van zijn leven, voegt James Martin zelf toe in een uitgebreide verklaring op Twitter.

Zijn opa, tevens zijn laatste grootouder, was net overleden en door werkverplichtingen kon hij niet naar de uitvaart. In dezelfde maand overviel een groep ‘gemaskerde mannen’ zijn woning, terwijl zijn partner alleen thuis was, schrijft hij. Vervolgens bleek ook nog dat hij kanker in zijn gezicht had en moest hij onder het mes. Toen zijn huis door de verstopte afvoer ‘overstroomde’, zoals hij schrijft, was hij ‘extreem geagiteerd’.

Achteraf gezien vindt Martin dat hij overdreven reageerde, waarvoor hij zijn excuses aanbiedt. ‘Ik kan alleen maar zeggen dat ik ook een mens ben.’ Tv-zender ITV heeft Martins bedrijf tips gegeven rond verantwoord gedrag, die de organisatie zegt door te voeren.

Het is de vierde keer in korte tijd dat een bekend Brits tv-gezicht onder vuur ligt vanwege vermeend wangedrag, na het nieuws over tv-coryfee Phil Schofield, BBC-boegbeeld Huw Edwards en journalist Dan Wootton.

