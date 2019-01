3 Baritons vieren zilveren jubileum in Carré

Operazangers Henk Poort, Marco Bakker en Ernst Daniël Smid vieren op 17 juni met een eenmalig concert in Theater Carré in Amsterdam hun zilveren jubileum als De 3 Baritons.

Met dit jubileumconcert, waarin zij al hun favoriete bekende muziekstukken ten gehore brengen, gaat voor de drie mannen een droom in vervulling. ,,Deze zaal heeft iets magisch en zo ervaren wij ook ons 25-jarig bestaan”, stellen zij. ,,Toen we een kwart eeuw geleden begonnen met z'n drieën hadden we dit niet voorzien. Dat we zo veel jaren overal in de wereld zouden gaan optreden.”

Het was Ivo Niehe die Henk Poort, Ernst Daniel Smid en Marco Bakker in 1994 om een gezamenlijk optreden vroeg. In navolging van De Drie Tenoren, een gelegenheidsformatie bestaande uit de opera-tenoren Plácido Domingo, José Carreras en Luciano Pavarotti, was Ivo ervan overtuigd dat De 3 Baritons ook succes konden hebben.

Nederland was direct enthousiast en hun debuutalbum behaalde de zesde plek van de Top 100. Vele gouden platen volgden, net als optredens in Indonesië, Aruba, Bonaire en Curaçao. Na een rustpauze kwamen ze in 2008 terug met een concert in theater Carré en volgde er een tour door Nederland.