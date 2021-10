3FM-dj Timur Perlin maakt op zender ruzie met eigen baas: ‘Ik baal hier van’

3FM-dj Timur Perlin is vanmiddag flink geclasht met zenderbaas Sharid Alles. Live op de radio vochten de twee een discussie uit over de vraag of een prijswinnaar die de locatie van het geheime Måneskin-concert doorverkocht, teruggebeld mocht worden. ,,Ik vind het raar. Jij bent mijn baas en komt nu in mijn radioshow zeggen dat ik iets niet kan doen.”

Tijdens zijn middagshow kwam Timur Perlin er vandaag achter dat winnaar Casper de locatie van het exclusieve Måneskin-concert voor 3FM-luisteraars aan andere fans doorverkoopt. Daarop belde hij een van die fans en die vertelde dat een paar vriendinnen van haar benaderd waren. Ze was ondertussen in Amsterdam, waar het optreden waarschijnlijk plaats zou vinden.



Daarop wilde Perlin de jongen bellen om verhaal te halen, maar op dat moment verscheen Sharid Alles, de zenderbaas van 3FM, in de studio. Perlin: ,,Management staat aan de deur. Moeten we dit niet doen op de radio? Het management schudt nee. Zit ik in iets waar ik niet in had moeten zitten? Het management knikt ja. Dit wordt interessant luisteraars. Ik heb nooit het management, dan weet je altijd dat er iets aan de hand is. Ze kijkt me nu smalend lachend aan, maar van binnen huilt ze of is ze heel boos.”

Verpesten

De radiomaker zat flink in dubio: ,,Ik heb links het management dat zegt ‘je moet Casper niet bellen’, rechts heb ik 100.000 luisteraars die graag Casper willen horen.” Daarom vroeg hij Alles live op de radio om een verklaring: ,,Sommige mensen moet je gewoon echt geen podium geven, als wij een heel mooie middag organiseren voor een groepje fans, die er heel veel zin in hebben en er is iemand die dat gaat proberen te verpesten. Dan vind ik niet dat je die een podium moet geven op de zender.”



Perlin legde zich daar niet bij neer en vroeg meteen of hij toch niet kon bellen. ,,Kan hij niet zijn excuses aanbieden ofzo?” Alles: ,,Nee, dat mag hij lekker buiten de zendtijd om doen.” Daarop volgde een diepe zucht van Perlin. ,,Nou weet ik het niet meer. Luisteraars. Wat moet ik doen? Luisteren naar mijn baas of moet ik hem bellen?” Waarop Alles zei: ,,Je moet toch altijd luisteren naar je baas.” Perlin besloot met: ,,App nu de 3FM-studio. Luister naar je baas of bel hem. Oh, mijn baas loopt nu heel boos weg.”

Beetje raar

Na de aanvaring las Perlin enkele berichtjes van luisteraars voor, waarna de zenderbaas weer aanschoof: ,,Waarom zou je hem willen bellen?” Perlin legt uit dat hij wil weten waarom de jongen de locatie doorverkoopt. Er volgt een discussie:



Alles: ,,Dat weten we wel achter de schermen. Dat hoeft van mij allemaal niet op zender.”

Perlin: ,,Maar wij weten het allemaal nog niet.”

Alles: ,,We hebben toch een heel leuke middag vanmiddag. Laten we daar lekker positief op vooruitkijken.”

Perlin: ,,Dit vind ik ook een beetje raar. Jij weet meer dan dat wij weten.”

Alles: ,,Zeker.”

Perlin: ,,Ik vind het ook raar. Jij bent mijn baas en komt nu in mijn radioshow zeggen dat ik iets niet kan doen. Aan de ene kant denk ik: ja, aan de andere kant heb ik luisteraars die ook mijn baas zijn. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen. Je zet me echt ongelooflijk voor een blok, Sharid. En ik baal hier ook van.”

Alles: ,,Ik ook.”

Na de muziek, die na de discussie was ingestart, kwam Perlin toch weer even terug op het onderwerp en belde met luisteraars die hem uiteindelijk adviseren om niet met Casper te bellen en te luisteren naar zijn baas. Tenslotte trekt hij de conclusie ‘wat vind ik dit erg, maar misschien is dit ook democratie en moet ik mezelf vermannen‘ en start dan Sweet, but a psycho in van Ava Max. ,,Die is voor de baas”, sluit hij het onderwerp af.



Een woordvoerder van 3FM laat weten dat de twee na de uitzending even met elkaar zijn gaan zitten om het erover te hebben. ,,Daar zijn ze goed uitgekomen. Ze zijn het nog steeds niet met elkaar eens, maar ze zijn het eens dat ze het oneens zijn.”

