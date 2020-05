3JS: ‘Zonder een derde bandlid hadden we onze naam moeten wijzigen’

De agenda op de website van de 3JS is momenteel veelzeggend. Er staat geen enkel optreden gepland en dat is voor het eerst in het bestaan van de Volendamse band. Normaal gesproken gaat het uitkomen van een nieuw album gepaard met weken vol optredens en interviews.



De drie bandleden erkennen stress te hebben in deze verwarrende tijden zonder contact met het publiek, maar zijn goedgemutst naar het kantoor – uiteraard in Volendam - van hun managementbureau gekomen. Lachend houden ze anderhalve meter afstand van elkaar, de begroetingen zonder klap op de schouder of handdruk.



Deze week verliep in tegenstelling tot de voorgaande periode niet rustig. Via een livestream werd het album uitgebracht, in voorbereiding legden ze zelf daarvoor de techniek aan, op dinsdag reden ze naar Brabant om een fan te verrassen, en woensdag werd een stapel van 500 cd’s bezorgd. Of ze zo vriendelijk wilden zijn die te voorzien van een handtekening. Kwakman deed het lachend, maar met een frisse tegenzin. ,,Hier ben ik natuurlijk geen muzikant voor geworden.’’