4,4 miljoen Nederlanders zien Duncan winnen, maar Ilse scoorde beter

Flink wat kijkers zaten gisteravond tot laat in de nacht voor de beeldbuis om te zien of Duncan Laurence er met de winst vandoor zou gaan. De meer dan vier uur durende uitzending op NPO 1 was goed voor ruim 4,4 miljoen kijkers. Het bleek een historische avond met de eerste zege van Nederland op het Eurovisie Songfestival in 44 jaar.



Niet van al die edities zijn de kijkcijfers bekend. Maar sinds dat Nederland vanaf 2013 weer de finale met regelmaat weet te halen, nam de belangstelling in Nederland ook steeds meer toe. In 2013 zagen 4,9 miljoen Nederlanders Anouk op de negende plek belanden. 2014 was het absolute piekjaar met The Common Linnets en de 5,1 miljoen belangstellenden. Afgelopen jaar nam de populariteit juist weer een beetje af. Waylon scoorde matig in de finale en ‘slechts’ 3 miljoen mensen namen plaats voor de tv.