538-dj Sander Lantinga meldt zich met succes ziek bij bedrijf waar hij helemaal niet werkt

Toen Robert de dj/Blokker-medewerker naar zijn geboortedatum vroeg en hij die ook gaf, ging er nog geen belletje rinkelen bij de begripvolle verzuimdienst. ,,U komt niet in ons bestand voor”, aldus Robert. Lantinga: ,,Dat kan kloppen, want ik werk er pas dertien dagen.” Robert: ,,Oh, dan is dat kennelijk nog niet doorgegeven en maken we dat in orde voor u. Zoiets komt wel vaker voor.” In het gesprek, dat te zien en te horen is op de site van Radio 538, stelt Robert ook nog dat de patiënt naar een arts moet ‘als de klachten over 48 uur nog steeds aanhouden’.