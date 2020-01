8-3! Op1 verslaat Jinek met ruime cijfers in talkshowbattle

Voorlopig is de publieke omroep nog steeds heer en meester als het gaat om de talkshow op de late avond. Toch is het nog te vroeg om de komst van Jinek naar het commerciële RTL 4 een mislukking te noemen. In absolute cijfers scoort de talkshowhost weliswaar minder dan de concurrent op NPO 1 en haar kijkersaantallen liggen lager dan in haar tijd bij de publieke omroep. Als je daarentegen inzoomt op de voor RTL belangrijke commerciële doelgroep tussen de 20 en 49 jaar valt op dat Jinek daar juist beter scoort.



Daarmee is er toch nog een lichtpuntje aan de horizon voor RTL 4, maar desalniettemin zal er bezorgd worden gekeken naar de ontwikkeling van de kijkcijfers. Bij haar debuut zorgde Jinek voor een recordscore van 1,7 miljoen kijkers vlak na The Voice of Holland, maar vrijdagavond op hetzelfde moment waren daar nog 884.000 kijkers van over. Kijkcijfers die Beau van Erven Dorens in de maanden daarvoor op datzelfde moment ook haalde en zelfs wel eens overtrof. Gemiddeld genomen zit Jinek de rest van de week qua aantallen wel beduidend hoger dan haar voorganger op RTL 4.