840.000 kijkers zien Anneke ‘illegaal’ in haar eigen huis wonen in laatste Uitstel van executie

Een ex die plotseling verdwijnt, rekeningen die opstapelen en dan blijkt je koophuis ook nog eens een bedrijfswoning te zijn, waardoor het geen woonbestemming heeft en dus onverkoopbaar lijkt. Het overkwam Anneke uit Roosendaal, zo zagen 840.000 mensen gisteravond in de laatste reguliere aflevering ooit van Uitstel van executie .

Anneke was 21 toen ze haar dertien jaar oudere ex-man leerde kennen. De twee werden verliefd, ze besloot bij hem in te trekken en ze kregen drie kinderen. Maar toen haar ex zijn baan verloor en zich steeds meer verloor in de drank en kampte met woedeaanvallen, begon de ellende. Het drama werd compleet toen hij Anneke en hun kinderen plotseling verliet. Weken bleef het stil, tot Anneke na een maand door de bank werd gebeld: hun huis stond in de executieverkoop. Een harde klap in haar gezicht, want Anneke dacht dat alle rekeningen altijd netjes werden betaald. Dat bleek niet zo te zijn, stelde de bank. ,,Je zult het hier mee moeten doen. We hebben eindeloos contact gehad met jullie”, werd er medegedeeld.

Anneke wist uiteindelijk de executieverkoop te voorkomen en na een maand dook haar ex-man op in Frankrijk. Middels een belletje liet hij haar weten dat hij terug naar huis wilde komen, maar daar besloot Anneke een stokje voor te steken. Ze vroeg een scheiding aan, wat ook betekende dat het huis verkocht moest worden. Daar kwam de volgende klap voor Anneke: haar woning bleek - zonder haar weten - een bedrijfswoning te zijn. De opbrengst daarvan zou zo weinig zijn, dat Anneke zwaar in de schulden zou komen te zitten. En dus zag ze geen andere uitweg dan het team van Uitstel van executie in te schakelen.

Makelaar Alex had direct zijn vraagtekens bij het bestemmingsplan van de woning en ging op onderzoek uit. Ondertussen werden de financiën van Anneke op een rijtje gezet en nam bouwexpert Duncan het huis van Anneke kritisch onder de loep. Een lang proces was het, maar echt wijzer werd Anneke al die tijd niet. Alex ontdekte uiteindelijk dat Anneke ‘illegaal’ zou verblijven in haar woning, maar wilde er alles aan doen om haar uit die benarde situatie te helpen. ,,Ik weet niet waar die rekening komt te liggen, maar niet bij Anneke”, klonk hij vastberaden.



Gesprekken met de gemeente en de bank volgden en met resultaat: de bestemming van het huis werd gewijzigd in wonen met bedrijfsmatigheid. Daardoor kon de woning worden verkocht aan een kleine ondernemer en zou Anneke - als alles volgens plan verliep - niet diep in de schulden komen te zitten. ,,Alex is positief en ik moet dat ook zijn, maar ik vind het op dit moment ontzettend lastig omdat ik nog niet zo ver ben. Omdat ik na al die jaren weer een horizon zie”, snikte ze voor de camera.

In de tussentijd bezichtigde Anneke meerdere huurwoningen en deed Alex zijn uiterste best om haar huidige huis te verkopen. Na een lange periode stonden presentator Martijn Krabbé, makelaar Alex en budgetcoach Eef van Opdorp voor haar deur: haar huis was verkocht voor iets meer dan 220.000 euro, een flinke winst, waardoor Anneke schuldenvrij zou zijn en zelfs nog een extra potje over zou houden. Bij het horen van het nieuws, barstte Anneke in tranen uit. ,,Dankjewel voor alles”, kon ze nog net uitbrengen.

Het geluk bleek bovendien aan haar zijde te zijn, want de huurwoning waar ze haar hart aan had verloren, werd aan haar toegewezen. ,,Wat de toekomst voor mij brengt dat weet ik uiteraard nog niet, maar ik denk dat het al een wereld van verschil maakt dat ik geen zorgen meer heb en niet iedere dag meer hoef bang te zijn, dat ik eigenlijk gewoon niet zo weet hoe ik daar nu weer mee om moet gaan. Het is helemaal nieuw”, besloot Anneke met een grote lach op haar gezicht.

