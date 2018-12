894.000 mensen zien dat vrouw verslaafde Gert voor het blok zet

De aflevering van gisteren was er een met een bijzondere wending. De 53-jarige Gert was al jaren verslaafd aan alcohol en dronk zo'n zes liter bier per dag weg. Het begon met een drankje in de kroeg met vrienden, maar zijn behoefte aan drank werd steeds extremer. Ook de sfeer in huis werd er niet beter op, waardoor dochter Leanne besloot om in het buitenland te studeren. Na een heftig ongeluk, Gert stapte stomdronken in zijn auto, was de maat voor het gezin vol. Tijd voor een interventie. ,,Neem alsjeblieft deze hulp aan en denk aan het nieuwe leven wat je kunt hebben, met iedereen die je liefhebt”, met die hartenkreet drong de familie van Gert aan op zijn herstel. Na het aanhoren van de emotionele brieven van zijn vrouw en kinderen, zei Gert volmondig ja op het aanbod van Peter van der Vorst. Met frisse moed begon hij aan zijn herstel, maar het duurde niet lang voor Gert een misstap beging. Na meerdere terugvallen, besloot zijn vrouw Marianne daarom voor zichzelf te kiezen. ,,Ik ga er een tijdje tussenuit", vertelde ze voor het oog van 894.000 kijkers. Gert reageerde gekwetst. ,,Ik dacht dat we het samen zouden oplossen. Ik doe m’n best, maar iedereen loopt van me weg.”

Voorbeeld

Het zag er in eerste instantie naar uit dat het afkicken van Gert, zelfs na het tijdelijke vertrek van zijn vrouw, goed ging. Tóch gaf hij na een tijd weer toe aan zijn verslaving. Een pijnlijke beslissing volgde: Marianne had een eigen huisje gevonden en nam daar haar intrek. ,,Ik moet nu écht voor mezelf kiezen", vertelde ze aan Van der Vorst. Interventionist Maarten Dammers sprak zijn waardering voor Marianne uit. ,,Je bent een voorbeeld voor vele partners die zo vast zittten en ongelukkig zijn in hun relatie met een verslaafde.”



Hoe zeer Gert ook aangaf zijn vrouw te missen, verbetering kwam er niet. Tijdens de laatste bijeenkomst, waar Gert niet aanwezig wilde zijn, gaf zijn gezin aan niet meer in een herstel te geloven. Wel had hij een brief geschreven die hij aan Van der Vorst wilde voordragen. ,,Ik heb een leuke baan gevonden en ben nu gestopt", vertelde hij onder meer.



Enkele weken na de opnames kreeg Van der Vorst een positief bericht. Gert was al 5 weken nuchter en Marianne was weer bij hem ingetrokken. Máár, liet Marianne weten, dit was wel de laatste kans voor Gert. Als het in de toekomst weer misgaat, is ze genoodzaakt om te scheiden. ,,Laten we hopen dat Gert en Marianne het volhouden", sloot de presentator af.