900.000 kijkers zien ‘moderne heks’ Demelza wéér de mist in gaan: ‘Ik ben vermoord’

ik weet er alles van924.000 kijkers zagen gisteravond hoe deelnemer Demelza glansrijk wraak nam voor haar pijnlijke nederlaag in Ik weet er alles van! op dinsdag. Stuiterend van blijdschap wist de liefhebber van ‘moderne hekserij’ duizenden euro’s terug te pakken van tegenstander Bob, om daarna een besluit te nemen waarvan ze meteen spijt had.

In de dagelijkse RTL 4-quiz, de zomervervanger van Goede tijden, slechte tijden, strijden vijf kandidaten om een geldpot die kan oplopen tot duizenden euro’s. Een deel van de vragen gaat over de specialismen van deelnemers, in Demelza’s geval ‘true crime’. Een interessant specialisme, vinden haar vrienden, maar ze blijven liever niet slapen. ,,Misschien word je nooit meer wakker’’, grapte ze.

Demelza had dinsdag de meeste vragen goed in de eerste ronde, werd de ‘spotspeler’ en speelde de finale naast presentator Ruben Nicolai. Na de finale moet de spotspeler minimaal één tegenstander aanwijzen, in de hoop dat die minder vragen juist heeft beantwoord. Is dat zo, dan pakt de spotspeler diens geld af. Deed de tegenstander het beter, dan krijgt die de knaken.

De crimekenner, die vertelde in haar vrije tijd druk te zijn met ‘hekserij’ (wicca, zo bleek), wist precies hoe ze haar opponenten moest lezen. Pokerspelers kijken altijd weg als ze bluffen, wist ze bijvoorbeeld. Had ze dat maar niet aan Bob verteld. Die stond Oscar-waardig haar blik te ontwijken, waarna Demelza hem aanwees en haar 1200 euro naar hem ging.

Volledig scherm Een glunderde Bob pakte dinsdag 1200 euro af van Demelza. © RTL

Revanche

Het komt niet vaak voor dat deelnemers twee keer spotspeler worden, maar Demelza flikte het gisteravond. ,,Hekserij’’, verklaarde ze. Natúúrlijk moest ze Bob, inmiddels 2260 euro waard, wederom aanwijzen. ,,Revanche, alles of niets’’, zei ze. Gillend van blijdschap stuiterde Demelza naast Nicolai toen bleek dat ze nu wél meer vragen goed had. ,,Ze heeft me behekst, honderd procent’’, grapte Bob, die met 0 euro achterbleef.

Volledig scherm Demelza is gek op true crime en 'hekserij'. © RTL

Demelza had nu 3716 euro in handen. Als je zoveel geluk hebt gehad, stop je natuurlijk, zou je zeggen. Maar nee. Ze besloot nóg een tegenstander aan te wijzen, Brenda. Zelf had ze vijf vragen goed, Brenda’s teller mocht niet hoger oplopen. Maar dat deed-ie wel: Brenda had een foutloze finale gespeeld en zeven vragen goed. Weg prijzengeld.

Volledig scherm Brenda leefde zo met Demelza mee dat ze 'sorry' zei na het afpakken van haar geld. © RTL

,,Ik word vermoord’’, zei een intens balende Demelza, bij wie het zweet was uitgebroken. Brenda had 4341 euro in kas. Ze had ervoor kunnen kiezen vanavond terug te komen, maar besloot met het geld naar huis te gaan. Demelza staat vanavond weer in de quiz, voor de tweede dag op rij met 0 euro op de bank.

Wicca? Wicca, ook wel moderne hekserij genoemd, is een natuurreligie die onder meer draait om een spirituele, natuurlijke levensstijl. Het gaat voor Demelza vooral om ‘intenties’ (bij het handelen), ‘meditaties’ en ‘rituelen’, vertelde ze.

