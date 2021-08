921.000 kijkers zien Tollak Ollestad (61) coaches omver blazen in The Voice Senior

In de eerste aflevering van het vierde seizoen van The Voice Senior waagden talentvolle ouderen zich weer op het podium om coaches Angela Groothuizen, Ilse DeLange, Frans Bauer en Gerard Joling te overtuigen van hun zangtalent. Voor de ogen van ruim 921.000 kijkers draaiden gisteravond binnen no time alle stoelen voor de Amerikaanse Tollak Ollestad (61).

Ollestad, die naar Nederland is gekomen voor de liefde, is niet geheel onervaren binnen de muziekwereld. Hij begon op zijn 15e al met mondharmonica spelen en niet lang daarna is hij gaan pianospelen en zingen. Hij ging zijn jongensdroom achterna en in Los Angeles wonen, waar hij samenwerkte met grote namen. ,,De eerste vijf jaar probeerde ik voet aan de grond te krijgen’’, vertelt hij. ,,Uiteindelijk leerde ik mensen kennen en kreeg ik de kans om met artiesten op tour te gaan.’’

De Amerikaanse zanger kan al veel artiesten van zijn lijstje afstrepen. ,,Ik ben op tour geweest met Michael McDonald, Kenny Loggins en Sheena Easton. Dat heeft mijn leven wel veranderd. Als harmonicaspeler stond ik op albums van Al Jarreau, Earth, Wind and Fire en Natalie Cole en ik heb live met Andrea Bocelli gespeeld.

Volledig scherm Ollestad samen met Andrea Bocelli. © RTL

Gerard Joling

Maar Tollak Ollestad heeft ook al wat ervaring op kunnen doen bij een Nederlandse artiest, die toevallig ook nog eens coach is. ,,Ik werd gebeld door een producer die zei: ik wil je voor het album van deze artiest. Die kende ik toen nog niet. Hij heet Gerard Joling.’’ De kans dat Ollestad door hem herkend wordt tijdens zijn auditie is echter klein. ,,De producer stuurde me het nummer en ik nam het thuis op. Ik heb hem nooit ontmoet.’’

De zenuwen zijn bij de zanger vlak voor zijn auditie ver te zoeken. Zijn geheim: gewoon even wat yoga-oefeningen doen vlak voor hij het podium op gaat, waar hij Yah Mo B There van Michael McDonald vertolkt.

Al bij de eerste noten die Ollestad ten gehore bracht, draaiden Gerard Joling en Ilse DeLange om. ,,Ooooh, wat een mooie stem!’’ roepen beide coaches direct. Ook Angela Groothuizen en Frans Bauer hebben niet veel tijd nodig om te draaien, waarna Ollestad zijn mondharmonica uit zijn zak haalt, hem bespeelt en Angela Groothuizen de kans pakt om te gaan dansen. ,,Het is toch niet te geloven dit’’, zegt Gerard Joling vervolgens.

Quote Het is heel goed mogelijk dat we naar de winnaar zitten te kijken Frans Bauer

Drank

Dat het commentaar op het optreden van Ollestad niet negatief zou zijn, was in ieder geval een ding dat buiten kijf stond. ,,Die stem is heel bijzonder’’, begint Gerard Joling. ,,Dus als je een carrière in Nederland wil, moet je mij kiezen.’’ Ook Ilse DeLange doet een poging om de zanger voor zich te winnen. ,,Ik ben superenthousiast. Ik vond het fantastisch. Die hese stem is geweldig.’’ Op de vraag van DeLange antwoordt Ollestad lachend dat je daar gewoon ‘een hele hoop voor moet drinken’. Frans Bauer gooit er nog even een schepje bovenop en vertelt dat ‘het heel goed mogelijk is dat we naar de winnaar zitten te kijken’.

Over de keuze van zijn coach hoeft Ollestad niet lang na te denken. ,,Ik ken niet al jullie muziek, maar van één persoon wel. Dat is een grappig en verrassend verhaal, maar ga ik pas vertellen tijdens de coachsessies.’’ Waar alle coaches in spanning afwachten, kiest de zanger al heel snel voor Gerard Joling, waarop hij het uitschreeuwt van geluk. ,,Jongens, dit is gewoon een knaller!’

Volledig scherm Gerard Joling schreeuwt het uit nadat Ollestad hem kiest als coach. © RTL

