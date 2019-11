937.000 kijkers voor Sinterklaasjournaal, maar waar is Amerigo?

In de nieuwe reeks van de NTR-serie heet het paard van Sinterklaas geen Amerigo, maar Ozosnel. Dat zorgde voor de nodige verwarring bij actieve Twitteraars. Ik wil toch wel graag weten hoe het met Amerigo is...', schreef iemand. En een andere kijker: ‘Roetveegpieten helemaal prima, maar wat is er met Amerigo gebeurd? Zit hier een compleet verbaasde kleuter op de bank nu te vragen wat ‘gepensioneerd’ betekent’.



Het antwoord is simpel: het paard dat de rol van Amerigo vertolkte is in juli overleden. Quadis - zoals de merrie eigenlijk heette - werd 30 jaar. Het Sinterklaasjournaal kondigde daarom in de aflevering van gisteravond aan dat Amerigo met pensioen is. Bovendien werd de naam Amerigo pas sinds 1990 gebruikt voor het edele dier. De jaren daarvoor luisterden de paarden naar andere namen als Sasmona en Juan.



Het Sinterklaasjournaal zorgt in de eerste week van de nieuwe reeks meteen al voor de nodige gespreksstof. Zo dook de actiegroep 'Piet Zwart’ in de eerste aflevering op. De demonstranten zetten zich in voor pepernoten die ‘veel te vroeg’ in de winkel liggen.



Andere programma's die het gisteravond goed deden waren onder meer Opgelicht (1.021.000) en De Rijdende Rechter (1.429.000). De Sleutel, gepresenteerd door Beau van Erven Dorens, trok 670.000 nieuwsgierigen.