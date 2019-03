Aanklager gelooft niet in onschuld Empire-acteur Smollett

video Internatio­na­le reacties op Duncans Arcade: ‘Supermooie vocalen én prachtige billen’

26 maart Eurovisie Songfestival-deelnemer Duncan Laurence (24) wordt door internationale bookmakers al ruim twee weken getipt als winnaar van het liedjesfestijn, in mei in de Israëlische stad Tel Aviv. Zijn intieme ballade Arcade valt ook in de smaak bij verstokte fans van het festival. Op YouTube staan tientallen, vooral buitenlandse reactievideo’s, waarin de Nederlandse inzending de hemel in wordt geprezen.