Abbey glijdt uit over ‘hertenkak’ en Rogier deelt opmerkelijk filmpje

Deze BN’er wint oudejaars­spe­ci­al The Masked Singer

1 januari Wie zat er toch verborgen in het pak van de Klok, de Oliebol en de Sneeuwpop? Welke vrouw doste zich uit als Champagnefles? En wie waagde zich aan het felroze Vuurwerk-pak? Die vragen stonden vanavond centraal in de oudejaarsspecial van de kijkcijferhit The Masked Singer.