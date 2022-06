Abbey Hoes schrikt van haat na winnen titel mooiste vrouw

Foto opgedoken: Kim Kardashian beschadig­de iconische jurk Marilyn Monroe

De iconische jurk die Marilyn Monroe in 1962 droeg tijdens haar uitvoering van Happy birthday, is beschadigd nadat Kim Kardashian ermee rondliep tijdens het Met Gala in New York. Dat is te zien op foto's die rondgaan op internet. Daarop valt op dat diamanten zijn losgeraakt, de sluiting is uitgerekt en er enkele scheuren in de achterkant van de jurk zitten.

14 juni