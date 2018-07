Acht ijskoude hits tegen de hitte

INDEX

1 vlammetje – Warm, hè?

2 vlammetjes – Koortsig

3 vlammetjes – Brandgevaar

1 sneeuwvlok – Verkoelend

2 sneeuwvlokken – Lekker koud

3 sneeuwvlokken – Bevriezingsgevaar

Ice Ice Baby – Vanilla Ice

Lekker, dat herkenbare sampletje van Under Pressure van Queen en David Bowie met die droge jaren 90-beat eronder. Pas wel op: het zet mogelijk aan tot dansen en dat is dus vooral níet de bedoeling. Niettemin is dit een veilig hittenummer; het refrein (Ice, Ice Baby) als mantra in het hoofd werkt heel de dag door. De temperatuur daalt vanzelf een graadje.

Ice Cream Man – Van Halen

Dit nummer is in meer versies beschikbaar, onder anderen Barry Hay waagde zich eraan, maar het wordt al snel te swingend. Daarom geven we bij dit nummer met deze verraderlijk koele titel een hittealarm. De versie van Van Halen begint als rustige blues waarbij het ritmisch meetikken met de voet de lichaamstemperatuur niet omhoog jaagt. Maar helaas, de band schakelt op naar een dampende rock-’n-rollversie en damp, die kunnen we nu net niet gebruiken.

IJswater – Typhoon

Als luisteraar zou je het warm kunnen krijgen van het drukke rappen van Typhoon, maar het verlichtende zit ’m in de tekst. Het is te koud om te zwemmen! (inclusief achtergrondgalm: Koud – koud) Het is te koud om te zwemmen! (Koud - koud), Het is te koud om te zwemmen! je gaat het vanzelf geloven.

Het is koud zonder jou – André Hazes

Geen mens zal eraan denken om te gaan dansen. Heerlijk traag, deze smartlap van Hazes. Om rustig naar te luisteren en helemaal niks te doen. Liedjes over het leven kunnen nog wel eens hartverwarmend zijn, maar daarvan is in dit geval geen sprake. Geen happy end, maar kille tragiek. Het is koud zonder jou, dus geen andere mensen in de ruimte die het kwik omhoog helpen. Prima zomerkost!

Hot n Cold – Katy Perry

Ja, wat is het nou, heet of koud? In de titel gaat het al mis. Een veel te dansbaar, opzwepend nummer. Als luisteraar krijg je het alleen al warm van het spervuur aan tekst dat Katy op je loslaat. Adhd in liedjesvorm. Leuk en aardig bij 15 graden, maar zeker niet nu.

Cold as ice – Foreigner

Deze bedaagde klassieker is veilig. Het refrein deugt: Cold as ice. En het komt lekker vaak voorbij. Het is ook geen rocknummer om even lekker op te headbangen en het dansgehalte beperkt zich tot hooguit licht meeknikken met het hoofd – maar pas uiteraard wel op, het blijft warm.

Ice cold – Darrel Higham & the Enforcers

Waardeloos nummer. De titel is aantrekkelijk en deze Britse rockabilly-zanger herhaalt de woorden veelvuldig, maar het is geen goed idee om het op te zetten. Het swingt van a tot z, voor je het weet sta je met je partner in de huiskamer verhit te rock -’n-rollen. En dan weet je het wel. Niet doen.

IJskoud - Impact, feat. Caliente