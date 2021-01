Achter de schermen bij de Top 40 Awards: heel relaxed over de rode loper

Daar staan ze dan, de mannen van Di-Rect. Twee gitaristen, een drummer en een bassist. Eindelijk zouden ze weer eens optreden, al is het op deze woensdag in de Hilversumse studio bij de Top 40 Awards van Qmusic zonder publiek. Maar waar is Marcel Veenendaal, de zanger? ,,Door zijn rug gegaan’’, zegt drummer Jamie Westland. ,,Die moet echt even chillen thuis.’’