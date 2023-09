Achter de schermen bij Nederland in Beweging: ‘Na twee opnamedagen heb je een killerbody’

Angela Schijf en Thomas Cammaert voor het eerst samen te zien: ‘Liefde op het eerste gezicht’

De één is een Belg in Nederland, de ander legde juist de omgekeerde weg af. Ze zagen elkaar onlangs pas voor het eerst, maar ze voelen zielsverwantschap. Angela Schijf speelt de beschermengel van Thomas Cammaert. In de televisieversie van de musical Dagboek van een Herdershond, maar ook een beetje in het echt.