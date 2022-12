Achter de vriendelijke glimlach van Karim gaat een hartverscheurend verhaal schuil

Met video The Streamers laten achterste van hun tong zien in exclusieve documentai­re: 'Van mij had het niet gehoeven, Guus’

Ze zijn ontstaan in coronatijd, maar ook daarna gingen ze door. 2022 was het jaar waarin gelegenheidsband The Streamers het succes compleet maakte. De bandleden, onder anderen Suzan en Freek, Kraantje Pappie, Maan, Guus Meeuwis en Thomas Acda blikken in deze documentaire met een knipoog terug op hun succes.

20 december