Acteerdebuut voor rapper Josylvio in de film Suriname

Josylvio,bekend van de nummer 1-hits Ride or Die en Hella Cash, kruipt in de film in de huid van bad guy Virgil. Die laatste heeft een geschiedenis met hoofdpersonage Winston Richter, gespeeld door Rodney Cheuk-A-Lam (bekend van Suriname uit 2010), en wil niets anders dan hem kapot maken.



Joost Dowib, de echte naam van Josylvio, is ontzettend blij met zijn acteerdebuut. ,,Tijdens het eerste gesprek met de producenten en regisseur van de film wist ik gelijk dat ik mee wilde doen. Ik heb altijd de wens gehad om te acteren in een speelfilm. Na eerdere aanbiedingen, die ik tot nu toe heb afgeslagen, gaven dit script en het team de doorslag voor mijn filmdebuut.’’



Suriname is nú al een veelbesproken film: actrice Imanuelle Grives had een rol te pakken, maar werd op het festival Tomorrowland met drugs op zak opgepakt. Er hangt haar een celstraf van maar liefst drie jaar boven het hoofd.



Suriname is vanaf 20 februari 2020 in de bioscoop te zien.