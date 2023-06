Acteur en musicalster Willem Nijholt (88) overleden: ‘Hij zal met voorrang de hemel binnenkomen’

Willem Nijholt is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat maakt een woordvoerder van de familie bekend. De bekende acteur, zanger en danser is in Amsterdam ‘vredig thuis ingeslapen’.

Nijholt werd geboren op Java in Indonesië. Na een jeugd in een jappenkamp, belandde Nijholt in 1957 op de toneelschool. Van 1960 tot 1970 speelde hij onder meer bij het Rotterdams Toneel en de Nederlandse Comedie. Daarna ging Nijholt met Wim Sonneveld en Corrie van Gorp de theaters in.

Na de Sonneveld-periode, voor Nijholt één van de belangrijkste in zijn leven, volgden musicals als Wat een planeet en Foxtrot. Daarna ging Nijholt weer naar de ‘serieuze’ en gesubsidieerde sector (Globe en Haagse Comedie). Ook op televisie bleef hij succesvol. Zo was hij te zien in Oebele en Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer? Daarnaast kwam er een Nijholtshow en acteerde hij in megaproducties als De Stille Kracht en Willem van Oranje. Nieuwe successen met musicals volgden: Cabaret, Miss Saigon en Oliver.

De laatste jaren verscheen Nijholt niet meer op de buis. Zijn laatste rol was in Penoza (2013). Daarvoor was hij te zien als jurylid in de musicaltalentenjacht Op Zoek Naar.

In 1977 werd hij onderscheiden met de Johan Kaart Prijs. Nijholt werd in 2011 Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

AVROTROS zendt vrijdagavond op NPO 1 in verband met het overlijden van Willem Nijholt een herhaling uit van Opium. In de bewuste aflevering uit 2011 stond de acteur centraal, meldt de omroep.

Uit de schijnwerpers gestapt

Nijholt stapte bewust uit de schijnwerpers. In 2018 zei hij tegen de Telegraaf ‘absoluut niet meer in de publiciteit te willen verschijnen’. De acteur hoopte zijn dagen in rust te slijten in Frankrijk. ,,Ik heb op geen enkele manier nog zin om in Nederland met mijn hoofd in kranten of op televisie te verschijnen. Ik wil het restant van mijn leven alleen in familiekring doorbrengen”, zei hij daarover.

Elf jaar geleden stelde Nijholt in gesprek met deze krant niet bang te zijn voor de dood. ,,Ik ben er zelfs wel nieuwsgierig naar: hoe gaat dat voelen? Ik wil niet zoals Jos Brink op zo’n praalwagen door Amsterdam worden gereden voor publiek. Nee, nee, nee, dat hoeft voor mij niet.”

Willem Nijholt in Oebele

‘Gepassioneerde man met een theaterhart’

Volgens Albert Verlinde was Nijholt ‘een verschrikkelijk veelzijdig acteur’ en ‘echt wel een grootheid’. Dat zei de musicalproducent vrijdag in RTL Boulevard in een reactie op het overlijden van Nijholt. Zijn laatste tv-optredens als jurylid in Op Zoek Naar ‘doen geen recht aan de enorme carrière’ van Nijholt, vindt Verlinde. ,,Hij was heel veelzijdig. Denk aan Oebele als kinderheld en daarna werd hij een van de eerste grote musicalsterren van Nederland. Hij heeft ook nog de eerste Kinderen voor Kinderen gepresenteerd. Hij heeft zo ongelooflijk veel gedaan. Echt wel een grootheid, kun je zeggen. Hij zal met voorrang de hemel binnenkomen.”

Ook Tony Neef en Linda Wagenmakers reageren bedroefd. De twee speelden in de jaren negentig samen met hem in de musical Miss Saigon, wat voor beiden hun doorbraak betekende. ,,Ik heb hele mooie herinneringen aan Miss Saigon en Willem. Hij was een soort papa voor ons, we noemden hem ‘papa kroepoek’. We konden altijd bij hem terecht. Als ik liefdesverdriet had, kon ik zo in zijn oksel kruipen”, aldus Wagenmakers.

Hij was heel sociaal, altijd leuk, echt een fantasti­sche man Tony Neef

Nijholt was volgens Wagenmakers ‘een gepassioneerde man met een echt theaterhart’. ,,Het was enorm inspirerend om hem bezig te zien met al die passie die hij in zijn ziel had.”

Neef spreekt eveneens van ‘een geweldige tijd’. ,,Ik heb veel van hem geleerd. Hij was heel sociaal, altijd leuk, echt een fantastische man”, blikt hij terug. Neef had na al die jaren nog steeds contact met Nijholt. ,,Ik wist dat het wat slechter met hem ging. Ik zou eigenlijk nog bij hem op bezoek gaan met Marianne van Wijnkoop, maar die is er helaas ook niet meer.”

Willem Nijholt

