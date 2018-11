Acteur Hugh Jackman met muzikale show naar Ziggo Dome

Golden Globe-winnaar Jackman is niet alleen bekend om zijn filmrollen maar staat ook regelmatig in het theater. Het concert bestaat dan ook uit de grootste hits uit films als The Greatest Showman, Les Misérables en andere bekende film- en Broadway-nummers.



De Australiër doet met zijn voorstelling The Man. The Music. The Show. ook Parijs, Dublin, Londen en Berlijn aan. Het concert in Amsterdam is op vrijdag 17 mei, kaarten zijn vanaf 7 december verkrijgbaar via Ticketmaster.